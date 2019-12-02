|
В Николаеве избили журналиста, в которого раньше стреляли и похищали
02 декабря 2019 | 12:27
распечатать комментарии [0] добавить в
Вечером в субботу, 30 ноября, в Николаеве было совершено нападение на журналиста сайта «Новости-N» Александра Влащенко.
Нападение произошло примерно в 22.30, на ул. Садовой, у подъезда дома, в котором живет журналист. Влащенко, по его словам, возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и брызнул прямо в лицо из газового баллончика. После этого его несколько раз ударили кулаком в лицо. Сколько было нападавших — один или несколько, он не помнит. Ничего из денег и вещей пострадавшего не пропало.
В сентябре 2014 года Влащенко был похищен неизвестными. Ему надели на голову мешок, силой затолкали в машину и вывезли за город. Там его удерживали около 5 часов, допрашивали, угрожали убийством. По данному факту было написано заявление в правоохранительные органы, однако нападавших так и не нашли — точнее, их никто и не искал.
"Досье"
также читайте
[27.11.2019]
[26.11.2019]
[26.11.2019]
|
Cкоро: как мы бродяжили по Италии
по теме
Зеленский хочет объявить в Украине вне закона "воров в законе"
03. 12. 2019 | 08:56
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, предусматривающего уголовную ответственность за создание преступных сообществ и пребывание в статусе "вора в законе".
"Воевали в "Правом секторе" у Червня". Полиция задержала киллеров, убивших сына бизнесмена Соболева
02. 12. 2019 | 12:37
Сегодня, 2 декабря, полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка бизнесмена Вячеслава Соболева. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.
власти Мексики задержали подозреваемых в убийстве группы мормонов
02. 12. 2019 | 08:35
Королева Великобритании может отречься от престола
28. 11. 2019 | 11:47
Королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»