В Николаеве избили журналиста, в которого раньше стреляли и похищали

02 декабря 2019 | 12:27

Вечером в субботу, 30 ноября, в Николаеве было совершено нападение на журналиста сайта «Новости-N» Александра Влащенко.

Нападение произошло примерно в 22.30, на ул. Садовой, у подъезда дома, в котором живет журналист. Влащенко, по его словам, возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и брызнул прямо в лицо из газового баллончика. После этого его несколько раз ударили кулаком в лицо. Сколько было нападавших — один или несколько, он не помнит. Ничего из денег и вещей пострадавшего не пропало.



У Александра хватило сил подняться в квартиру, откуда его близкие позвонили в полицию и «скорую помощь». Врач прибывшей бригады «скорой» диагностировал поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы. Травма, по словам врача, требует хирургического вмешательства. «Скорая» отвезла пострадавшего в больницу скорой медицинской помощи.



Александр Влащенко уже не в первый раз подвергается нападениям. В октябре 2012 года на него было совершено разбойное нападение, в результате которого он получил пулевое ранение в голову из пневматического пистолета. Пулю до сих пор так и не извлекли — она застряла глубоко в ткани головного мозга. Тогда милиция сумела найти нападавших, они были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

В сентябре 2014 года Влащенко был похищен неизвестными. Ему надели на голову мешок, силой затолкали в машину и вывезли за город. Там его удерживали около 5 часов, допрашивали, угрожали убийством. По данному факту было написано заявление в правоохранительные органы, однако нападавших так и не нашли — точнее, их никто и не искал.

"Досье"