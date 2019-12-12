Миллиарды Порошенко и разворованные гранты

12 декабря 2019 | 08:07 , Александра Харченко

Что "накопал" Джулиани во время визита в Украину.

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани готовит доклад по Украинагейту после двухдневной поездки в Киев, где он искал компромат на соперника своего клиента Джо Байдена.

"Я собираю доказательства, чтобы защитить моего клиента от фальшивых обвинений, которые выдвигаются против него", – лаконично объяснил Джулиани цель украинского вояжа в комментарии New Yоrk Times.

Трамп уже анонсировал "много хорошей информации".

Часть "киевских сенсаций" Джулиани опубликовал в своем "Твиттере". В частности, о том, что под крылом бывшего посла США Мари Йованович разворовали 5 млрд долларов, большая часть из которых, по его словам, ушла на неправительственные организации посольства США (НГО), которое в свою очередь надавило на украинскую полицию, чтобы силовики не проводили расследование.

Предполагаемое злоупотребление средствами США, написал Джулиани, обнаружила Счетная палата Украины, и произошло это во время администрации Обамы, в то время, когда Байден был ключевой фигурой.

Отчет Джулиани, в который войдет компромат на Байдена, Йованович и бывшую украинскую власть, должны представить Конгрессу, генпрокурору США и Министерству юстиции в противовес делу об импичменте, которое запустили демократы.

"Страна" выяснила подробности визита Джулиани и что еще ему удалось "накопать" в Украине.

Грантоедам - на выход, дело против Порошенко

Юриста Трампа сопровождали телевизионщики из близкого к республиканцам телеканала One America News, которые готовят трехсерийную программу "Украинские свидетели уничтожают дело Шиффа" (Адамс Шифф - глава Комитета по разведке Палаты представителей, который проводил слушания по импичменту).

Речь идет о деле Байдена, которого Трамп обвиняет в коррупции в Украине во время службы вице-президентом при президенте Обаме, а именно, что он пристроил своего сына Хантера в газовую компанию Burisma и якобы, шантажируя помощью в миллиард долларов, приказал Порошенко уволить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело по этой фирме.

Также в программе обвиняют во лжи Йованович, которая свидетельствовала против Трампа в Конгрессе, назвав Луценко коррупционером, а Авакова - "разумным человеком".

У демократов отметают обвинения Йованович в коррупции. Как сообщает CNN, из $5 млрд, которые, по данным Джулиани, были разворованы, лишь 6% были потрачены на неправительственные организации, остальное, мол, ушло по делу - на вопросы безопасности и военные дела Украины.

"Кроме того, 5 млрд пришли в Украину из нескольких западных стран, а не только из США", - уверяют в CNN, где поездку Джулиани в Киев назвали "анти-байденовской экспедицией".

А как пишет Wall Street Journal, Йованович пыталась помешать попыткам Джулиани надавить на украинскую сторону для расследования против Байдена.

"В программе же, которую снимали журналисты вместе с Джулиани, хотят показать, что именно Байден, а не Трамп давил на украинскую власть, и что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы в США, при содействии Йованович, которая выделяла американскую помощь карманным грантовым организациям. Для Украины также будут последствия визита Джулиани - это и свидетельства о коррупции прошлой власти, и о непомерных тратах на НГО. Что может вылиться в уголовное дело против Порошенко и конец для многих грантоедов", - рассказали "Стране" в окружении Джулиани.

Как зарабатывали миллиарды на госдолге Украины

Джулиани прилетел в Киев 4 декабря рейсом бюджетных авиалиний WizzAir из Будапешта, где накануне записал интервью с экс-генпрокурором Юрием Луценко, который, в частности, рассказал о навязывании ему Йованович списка "неприкосновенных" с грантоедами и антикоррупционерами.

Собственно именно Луценко, судя по всему, является источником информации о воровстве "грантоедами" $5 млрд американской помощи под "крышей" американского посольства. По крайней мере, он эту тему "двигал" еще в марте, когда первый раз в открытую наехал на Йованович.

Кроме Луценко, в столице Венгрии юрист Трампа встретился с бывшим сотрудником посольства США Андреем Телиженко, бывшим нардепом Андреем Артеменко (летом прошлого года он стал единственным украинцем, который дал показания перед большим жюри присяжных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в выборы в США, которое так и не доказали) и бывшим председателем ЦИК Михаилом Охендовским, который вместе с экс-руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом фигурировал в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов (все трое летали на запись интервью в Вашингтон 30 ноября).

В Киеве Джулиани лично познакомился с Шокиным, с которым ранее общался по скайпу, а также с внефракционным нардепом Андреем Деркачем и "слугой народа" Александром Дубинским.

"Обсуждали гигантские деньги, которые были потрачены при Обаме и президенте Порошенко. Во-первых, это 5 млрд разворованной американской помощи, которая с 2014 года предоставлялась Украине и большая часть которой была освоена грантовыми организациями. Отдельно говорили о выведенных через офшоры в американский хедж-фонд Tempelton Fund 7,4 млрд долларов, на которые тот покупал облигации внутреннего государственного займа Украины. В фонде замешаны и Байден, и демократы, и Янукович, и Порошенко, который в 2017 году выкупил по дешевке часть акций Tempelton. Иными словами, все они незаконно заработали на госдолге Украины. А посольство США в Украине под руководством Йованович, как рассказал Луценко Джулиани, заблокировало следствие о 7,4 млрд", - сказал "Стране" Телиженко, который организовывал встречи Джулиани в Будапеште и Киеве.

Сам Телиженко свидетельствовал о вмешательстве Украины в выборы в США, а именно, как тогдашняя власть и американское посольство поддерживали Хиллари Клинтон, оппонентку Трампа.

О фонде Tempelton рассказывал Джулиани и Дубинский, который обвинил эту структуру в том, что она содействовала отмыванию 10 миллиардов долларов США Януковичем и Порошенко. Причем "в деле", по мнению Дубинского, было и руководство НБУ, а также представитель Украины при МВФ Рашкован.

"Поездка Руди в Киев стала сюрпризом как для украинской стороны, так и для чиновников в Вашингтоне. Джулиани даже не встречался с временным поверенным Уильямом Тейлором, для которого приезд Джулиани также был неожиданностью. Как говорят оппоненты Трампа, он встречался с неоднозначными персонажами - бывшими прокурорами, уволенными со скандалом, и нардепами, связанными с Коломойским, которого Джулиани еще в мае называл врагом Трампа. Сейчас, похоже, концепция поменялась", - сказал "Стране" американский журналист Питер Стоун.

Визит Джулиани застал врасплох и Офис Зеленского. Как сообщает BuzzFeed, Зе узнал о приезде юриста Трампа из СМИ.

Как сказали "Стране" в окружении Джулиани у того не было ни одной встречи с представителями украинской власти и близким окружением Зеленского.

"У Джулиани видят, что в команде Зеленского на первые позиции выходят люди, которых в Украине называют "соросятами". То есть, ориентированные на Демпартию США. Они видят, что команда президента Зеленского в ее нынешнем виде не собирается на самом деле расследовать ни вмешательство Украины в выборы в США, ни коррупцию семьи Байдена. А потому и предмета для встречи пока нет", - говорит источник.

Нормандия и Коломойский

Представители грантовых структур выдвинули свои теории визита Джулиани, связав его приезд со встречей "Нормандской четверки" и даже обвинили его в работе на Кремль.

"Жесть. Я не верю в такие совпадения. Сейчас получается, что Джулиани отрабатывает аккорды Кремля перед Нормандией", - написала на своей странице в Facebook Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции - как раз одной из структур, которая активно осваивала гранты американцев на борьбу с коррупцией и тесно работала с американским посольством.

В следующем посте Каленюк возмущалась обвинениями Джулиани о вмешательстве Украины в выборы в США, назвав это кремлевской пропагандой накануне Нормандии.

Многие отмечают, что Джулиани встречался с нардепом Дубинским, которого связывают с Коломойским, и делают отсюда выводы о возможном союзе людей Трампа и днепровского олигарха.

Так, журналист-международник Иван Яковина считает, что "в Киеве родился альянс (миньонов) Трампа и Коломойского".

А политолог Владимир Фесенко полагает, что Коломойский собирается помочь по делу Байдена, чтобы найти понимание с Трампом ради снятия претензий ФБР и смягчения жесткой позиции МВФ, который отказывается давать транш, если олигарху вернут Приватбанк.

Ходят слухи, что Коломойский настойчиво ищет выходы на Трампа.

Источник в американских политических кругаутверждает: "У Трампа не против использовать влияние Коломойского на Зеленского для решения своих вопросов. А именно - по уголовному делу против Байдена и по очистке украинской власти от лобби Сороса и Демпартии. Причем никаких особых преференций за это Коломойскому не предлагается. Кроме одной – замораживания уголовных дел против него".

"Страна"