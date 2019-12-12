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СБУ выяснило. что в полиции, как и в милиции снова крышуют бордели

12 декабря 2019 | 10:03

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Сотрудники Службы безопасности Украины изоблачили руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в «крышевании» притонов.


Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев притонов.

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, обоим полицейским сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Заметим, что это не первый скандал, связанный с деятельностью подразделений МВД по борьбе с торговлей людьми. Несколько лет назад лишился должности начальник этого департамент генерал Кучер. Тогда скандал раздувать не стали. Но причиной для увольнения также стала информация о крышевании полицией притонов. 

Также напомним, что тему легализации проституции неоднократно поднимали как сотрудники правоохранительных органов, так и депутатского корпуса. Но потом все об этом забывали.



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