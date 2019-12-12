|
В аэропорту Бухареста задержали Чубарова
12 декабря 2019 | 10:33
распечатать комментарии [0] добавить в
Чубарова задержали румынские пограничники.
Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова задержали румынские пограничники в аэропорту Бухареста. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebok Чубарова.
Председатель Меджлиса отметил, что при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у него паспорт и 3 с половиной часа удерживали его в трансферной зоне аэропорта. Объяснение Чубарову не предоставили.
"На территориях этих стран российские спецслужбы имеют де-факто право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", - написал он.
По его словам, целью визита в Румынию являются запланированные на четверг встречи с Государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря.
"Немедленное вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова разрешили через 3, 5 часа ожидания решить ситуацию и около 7:00 утра я уже был в отеле, чтобы в 9:30 начать выполнять программу пребывания", - рассказал Чубаров.
также читайте
[11.12.2019]
[10.12.2019]
|
по теме
Горит российский крейсер "Адмирал Кузнецов"
12. 12. 2019 | 10:46
На российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар Об этом ТАСС сообщил информированный источник, передает "ДС".
YouTube впроваджує суворіщі правила щодо контенту
12. 12. 2019 | 10:21
До українських водіїв повертаються "листи щастя"
12. 12. 2019 | 10:20
Український конфіскат знищуватимуть по-новому
12. 12. 2019 | 10:18
Уряд установив новий порядок знищення конфіскованих підакцизних товарів.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»