Раньше они служили по 50 лет

24 декабря 2019 | 08:05 , Ryan Finlay

Чего не расскажет малышка Гретта.

Сегодня холодильники работают по 8-10 лет, если повезёт. Как же так получилось, что наша бытовая техника так сильно сдала за последние несколько десятилетий? Я покупаю и продаю холодильники и морозильники, сделанные в 1950-х, прекрасно работающие до сих пор. Я встречал стиральные машины и сушильные машины 1960-х и 1970-х, которые всё ещё работали так же, как в день их производства. А сейчас бытовая техника ломается и требует обслуживания через 2-3 года, и в целом новая техника служит треть или четверть того срока, какой служила техника, сделанная десятилетия назад. Она ломается чаще и быстрее, чем раньше. Она ржавеет и разрушается быстрее, чем в прошлом. Почему это происходит, и что вообще происходит? Я годами мучился этими вопросами, продавая тысячи единиц техники, а с недавнего времени – и вместе с продавцами б/у техники и ремонтниками со всей страны. И вот, что я обнаружил.





Холодильник Hotpoint 1950-х годов, который я купил несколько лет назад. Он прекрасно работал, и краска у него была заводская. Ему почти 60 лет.



1. Недостаточно конкуренции



В мире существует всего четыре основных производителя бытовой техники, а раньше их было более десятка. Благодаря конкуренции между компаниями выходило так, что техника служила десятилетия до того, как её надо было чинить или менять. Со временем всех их скупили Whirlpool и Electrolux. Вот сегодняшний расклад по поводу того, кто кем владеет.



Whirlpool (США) владеет и производит Admiral, Jenn Air, Magic Chef, Maytag, Amana, Estate, Inglis, KitchenAid, Kirkland, Roper, и кучу менее известных марок. Whirlpool – крупнейший в мире производитель бытовой техники. Whirlpool также производит технику для других марок – таких, как Ikea, Crosley, Kenmore и т.п.



Electrolux (Швеция) производит Electrolux, Frigidaire, Gallery, Gibson, Adora, Americana, Eterna, Hotpoint, Profile, RCA, Tappan, White Westinghouse, и прочие менее известные марки. До июня 2016 владела GE (теперь им владеет Haier). Это второй из крупнейших производителей бытовой техники в мире.



Недавно LG и Samsung вошли в индустрию бытовой техники – это ещё два основных производителя. Они продают технику под своей маркой, и обе производят мелкую бытовую технику, вроде кондиционеров и микроволновок, для других компаний.



Haier (Китай): GE и Haier



Уменьшение конкуренции отрицательно влияет на потребителей. Производителям легко поддерживать высокие цены на технику и запчасти, и занижать стандарты. Поскольку они владеют всеми брендами, они могут производить несколько видов некачественной техники, и это не будет отрицательно влиять на основной бренд. Если какой-то из подчинённых брендов начнёт сдавать, они могут заставить его исчезнуть и начать продвигать любой другой.



2. Больше частей делают так, чтобы они отказывали



Качество, или время жизни частей, постепенно уменьшается за последние 10-15 лет. Пример: для стиральных машин с верхней загрузкой и сушилок две самые дорогие части машин – это мотор и таймер. Десятилетиями с ними было очень мало проблем, но за последние 10 лет происходит просто эпидемия отказов таймеров и моторов в стиральных и сушильных машинах – они отказывают, и их приходится менять. В индустрии бытовой техники произошёл откат назад. Если вдруг человек платит ремонтнику, и тот находит причину поломки, то оказывается, что запчасть будет стоить $100, а вся починка обойдётся в несколько сотен. Когда люди узнают об этом, они обычно меняют машину. Чем быстрее ломается часть, тем быстрее потребитель купит новую технику. Моторы работают треть или четверть того срока, в течение которого они работали раньше. Переключатели склеены и в итоге раскалываются и ломаются (решение простое – усилить их стяжкой, но хотя этой проблеме уже лет 20, никто ничего не делает). Уплотнители дверей холодильников приклеивают, а не прикручивают шурупами, из-за чего они постепенно начинают отставать от дверей, сворачиваться и отказывать – что, как вы догадались, приводит к их замене. Все эти проблемы выявлены уже десятилетия назад, и для их сегодняшнего появления нет абсолютно никаких извинений, если только эти компании не делают это специально. Больше это никак не объяснить.



И дело не только в запчастях, но и во всём дизайне машин. К примеру, одной из наиболее популярных моделей стиральных машин за всё время были машины Whirlpool с прямым приводом. Эти стиралки производились чуть более 30 лет. Затем несколько лет назад они заменили прямой привод «вертикальной модульной стиральной машиной». Новые машины можно распознать по светодиодам под таймером, и их часто можно встретить на ближайшей свалке. Это машины с одним из наихудших дизайнов из всех, что когда-либо производились, и вы столкнётесь с серьёзными проблемами в их работе уже через 1-3 года. Они заменили самую надёжную машину самой ненадёжной.



Ещё один пример – посудомоечная машина Frigidaire. В рознице их можно найти по $300, но обычно они ломаются за 2-3 года. Я разговаривал с людьми, ремонтирующими бытовую технику, выезжавшими в сотни домов со сломанными посудомойками, и они шутили, что между собой зовут эту технику «одноразовыми посудомойками». Посудомоечные машины можно найти практически в любом доме [США] с 1970-х – и как же их можно изготавливать через 40 лет так, чтобы они ломались после пары лет использования? Это либо некомпетентность, либо, что вероятнее, запланированное устаревание.



3. Тема производства качественной техники слишком запутанная



Кто производит лучшую стиралку? Раньше это был Maytag, затем по какой-то причине качество их стиралок упало, и лучшими стали Whirlpool с вертикальной загрузкой. Whirlpool производила стиралки Kenmore более 20 лет. Затем внезапно Whirlpool перестала производить эти удивительные машинки с прямым приводом несколько лет назад. Теперь LG делает лучшие машины с верхней загрузкой. Вот, что странно: те замечательные машины от Whirlpool, выпущенные под упомянутыми выше брендами, оставили хорошее впечатление в умах потребителей, но теперь все они приобретают плохую репутацию, потому что все новые машинки получаются отвратительного качество. То, что было лучшим, стало худшим, а миллионы этого не знают.



Когда я наблюдаю за действиями крупных производителей бытовой техники, я вспоминаю об индустрии матрасов. Какой матрас будет хорошим? Сколько он должен стоить? Где его купить? Вы наверняка не знаете этого, как и большинство людей, поскольку в индустрии матрасов есть столько марок и моделей, что и вообразить сложно. Такое ощущение, что они каждый год придумывают по десятку новых моделей постелей, а кроме того в разных магазинах одни и те же матрасы продаются под разными именами! Это отлично для производителей, поскольку потребители не в состоянии заставить их отвечать за качество и составить адекватную систему обзоров и оценок. И индустрия бытовой техники не лучше. Whirlpool делает одинаковые стиралки и продаёт их под разными именами, как и другие производители поступают с другой бытовой техникой. Такое ощущение, что производители не хотят, чтобы пользователи предпочитали одну марку другой, а вместо этого производят технику, которую нужно как можно быстрее заменять, чтобы повысить продажи.



4. Бытовая техника изготавливается так, чтобы быстро ржаветь



Одно из основных отличий современной бытовой техники от той, что производили 40 лет назад – качество окраски. Новая техника начинает ржаветь через год-два, хотя я видел стиралки и сушилки 40-летней давности, которые до сих пор не поржавели. Как это может быть? Я определил несколько основных причин этого.





Ржавая крышка у современной стиралки Whirlpool



А. Изменение технологии окраски. Долгое время крышки стиралок окунали в краску, чтобы каждая поверхность, все уголки и закоулочки могли получить адекватное количество краски для предотвращения ржавчины. Это было очень эффективно, часто детали не ржавели десятилетиями. Теперь крышки машин красят пульверизаторами. Проблема такого подхода в том, что какие-то части крышки физически невозможно закрасить из-за углов и изгибов, поэтому они не получают краски. Можете догадаться, какая часть машины с вертикальной загрузкой ржавеет первой? Крышка! Я видел, как новые крышки начинают ржаветь уже в течение года. Со временем ржавчина распространяется, и раздражает взгляд, а потом с крышки в машину начинают падать хлопья ржавчины.



Б. Изменилось качество и толщина краски. Раньше бытовую технику красили в несколько слоёв, чтобы краска держалась долго. Появление царапин неизбежно, но при покраске в несколько слоёв вероятность появления ржавчины уменьшается. У многих новых машин очень тонкая покраска, минимальное количество, которое производитель может себе позволить. В результате бытовая техника ржавеет по всей поверхности.



В. Изменилась толщина металла. Раньше производители использовали металл гораздо толще. Структурная поддержка краски естественным образом была лучше, толстый металл предотвращал отслоение краски и дольше сопротивлялся ржавчине. Теперь металл такой тонкий, что при первом контакте с водой он ржавеет насквозь – раньше о таком и не слыхивали. Об этом можно судить и по разнице в весе у старых и новых машин. Старые машины часто весят на 10-20 кг больше новых просто из-за толщины металла. Этот металл ржавеет и разрушается гораздо быстрее, и вмятины в нём появляются легче.





Такая бытовая техника, как эта 30-летняя морозилка, была более гладкой, и металл в ней был толще



Г. Изменилась поверхность металла. Почти у всех машин были плоские, гладкие поверхности. Их было легче красить и очищать, и они не копили столько дополнительной пыли и влаги. У новых машин часто встречается рельефная поверхность – иногда по всей поверхности, иногда с боков. Это наихудшая из возможных поверхностей – она накапливает грязь и влагу, ускоряя ржавление. Я живу на Гавайях, и вы ужасно удивитесь, насколько быстро здесь ржавеют холодильники с такой рельефной поверхностью.



Когда бытовая техника ржавеет, то люди довольно быстро её меняют. Ржавые машины вредят и людям, и окружающей среде, и можно было бы ожидать, что производители будут делать машины с краской, не сходящей с них десятилетиями. Но производители зарабатывают только на продаже новой техники, и производя быстро ржавеющие машины, они продают больше новых.



Что делать со ржавчиной? Покупайте технику с плоской поверхностью. Очищайте её, чтобы она не пылилась и не скапливала влагу на поверхности. Не царапайте технику, особенно верх стиралок и сушилок, размещая на них корзины с бельём. После появления царапин начинается процесс ржавления. Используйте водоотталкивающие покрытия, особенно если вы живёте во влажных районах. После появления ржавчины можно сшлифовать её до металла при помощи шкурки, и покрасить эпоксидной краской (я рекомендую краску Krylon, ей требуется всего 10 минут на высыхание).







5. Нам необходимо начать производить долгоиграющую технику



Происходящее сегодня в индустрии бытовой техники весьма забавно. Все кричат об экологии и энергетической эффективности. Но как насчёт времени жизни бытовой техники, по окончанию которого она оказывается на свалке? Если старый холодильник или морозильник жили по 40-50 лет до смены, а новые живут от силы 10-15 лет, это значит, что мы производим в 3-4 раза больше техники. По очень консервативной оценке мы выбрасываем в 2-3 раза больше техники, чем раньше. Каким вообще образом это может быть лучше для окружающей среды?



6. Что мы делаем, чтобы изменить ситуацию



Ситуацию необходимо менять в двух областях: качество новой техники и покупка бывшей в употреблении. Илон Маск уже начал бы работать над улучшенной версией бытовой техники, работающей от батарей и солнечной энергии. Но лично вы можете изменять мир только по чуть-чуть; а начинать с чего-то надо. Мы с партнёром Бобби Хендерсоном создали проект ApplianceSwap, где описываем все шаги покупки использованной техники. Мы помогаем людям искать б/у технику поблизости от их места жительства и покупать её. Также на сайте предлагаются курсы для тех, кто хочет организовать свой бизнес, покупая вышедшую из строя технику, ремонтируя и продавая восстановленную.



Мы с радостью смотрим в будущее индустрии бытовой техники. Ситуация может меняться, и она меняется. Когда такие новые стартапы начинают задавать вопрос о том, что будет лучше для покупателя, хорошие вещи могут и будут случаться.