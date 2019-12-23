Оприлюднено т аємні документи щодо припинення військової допомоги Україні з боку США

23 декабря 2019 | 09:04

Чиновники Білого дому розпорядилися, щоб допомога Україні була припинена протягом 90 хвилин після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це свідчать нещодавно опубліковані документи, передає УНН з посиланням на ABC.

У той час як адміністрація Трампа до сих пір не опублікувала жодного документа, які просить надати Конгрес в рамках процедури імпічменту президента, адміністрація була змушена передати другий раунд кореспонденції між двома урядовими установами, які допомогли "заморозити" 400 мільйонів доларів у вигляді військової допомоги Україні.

Згідно зі стенограмою, опублікованою Білим домом, розмова між Трампом і Зеленським 25 липня тривала з 9:03 до 9:33 ранку.

Об 11.04 ранку співробітник Адміністративно-бюджетного управління (OMB) Майк Даффі відправив електронного листа заступнику міністра оборони Девіду Норквісту з проханням не виділяти Україні допомогу, йдеться в документах.

"На підставі отриманої мною інструкції і в світлі плану адміністрації щодо перегляду допомоги Україні, включаючи Ініціативу щодо надання допомоги в сфері безпеки України, будь ласка, утримайтеся від будь-яких додаткових зобов'язань міністерства оборони щодо цих коштів до спрямування цього процесу", - сказав Даффі в електронному листі, згідно з документами.

Також в листі йдеться про секретний характер даної вказівки.

Уточнюється, що документи, отримані в п'ятницю Центром за цілісність суспільства за розпорядженням федерального судді в рамках запиту до Міністерства оборони і Адміністративно-бюджетного управління, були сильно відредаговані.

Білий дім відмовився коментувати ці документи в неділю.

Документи також свідчать, що президент Трамп вперше почав питати про допомогу Україні ще в червні, за місяць до дзвінка, хоча рішення не було відомо до зустрічі 18 липня між OMB та іншими офіційними особами. Виконуючий обов'язки начальника штабу Мік Малвані заявив, що цей крок був за вказівкою президента.