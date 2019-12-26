Что известно о вероятной главе ГБР Венедиктовой

26 декабря 2019 | 08:29

Венедиктовой 41 год, она окончила ХНУ внутренних дел, изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators.

Работала заведующей кафедры ХНУ им. Каразина, защитила докторскую и получила звание профессора. Также была членом научно-консультативного совета Верховного суда, арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и судьей Третейского суда в медицинских делах.

По данным источников, имеет звание капитана полиции.

Венедиктова - вицепрезидент Фонда медицинского права и биоэтики и Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов.

Около трех лет назад Венедиктова участвовала в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла по количеству баллов.

Портал "Честно" отмечает, что у юристки есть собственная научная школа.

Замужем, имеет сына Даниила и дочь Аделину. Муж - Денис Колесников, по данным ее декларации, работает в департаменте киберполиции. В бланке отчетности указанный Porsche Cayenne 2013 года выпуска. Отмечено, что ее годовая по работам плата как преподавательницы составляла 193 тыс. грн. Еще около 144 тыс. Венедиктова получала как судья коммерческого арбитражного суда. На ее счетах - около 586 тыс. грн, 20 тыс. долларов и 5 тыс. евро. В собственности семьи - офис в Киеве, два жилых дома и земельный участок в Харьковской области.

Во время президентской кампании Зеленский представил Венедиктову как члена своей команды, как советницу по судебной реформе.

"С Владимиром Зеленским я познакомилась в октябре. Я хочу сказать, что еще в конце лета меня спросили, не буду ли я выступать экспертом по определенным правовым вопросам. Мне стало интересно, и я ответила, что выступлю. Затем он пригласил меня на встречу, я приехала, между нами состоялся разговор, который длился примерно 30 минут. Был довольно простой разговор, не было реверансов, сразу все пошло по жестким вопросам. И с этого времени я стала советником Владимира Александровича по правовым вопросам", - рассказывала Ирина телеканалу zik.

В разговоре с lb.ua добавила, что сделать из нее эксперт именно по судебной власти в команде решили перед первым публичным выходом в шоу на 1+1, на самом же деле она занималась широким спектром вопросов.

В парламент Венедиктова шла под третьим номером в списке "Слуги народа".

Отметим, после вступления в силу закона о ГБР, все прежнее руководство утратило свои полномочия и президент в течение пяти дней должен назначить и.о. директора ведомства. Зеленский подписал документ 24 декабря, он вступает в силу на следующий день после публикации.