На выходные в Париж или Рим

В Украине авиакомпании время от времени устраивают распродажи билетов на свои рейсы. И, несмотря на то, что большинство таких акций действуют в нетуристический сезон, они пользуются большим спросом у украинцев, впрочем, как и у граждан других стран. Однако у нас цены перевозчиков в среднем остаются выше, чем в Евросоюзе. "Апостроф" разбирался, в чем причина такой дискриминации в отношении украинцев, и когда билеты в Европу будут по 5-10 евро.

В конце ноября в Украине, как и по всему миру прошли массовые распродажи всего и вся под кодовым названием "Черная пятница", во время которых обывателей соблазняли на все лады скидками. Не остались в стороне от этого праздника жизни авиакомпании.

Так, Международные авиалинии Украины (МАУ) ввели скидку до 50% на 43 рейса. При этом авиакомпания официально устроила распродажу не на Black Friday, а по случаю своего 27-летия. Скидки действовали в течение недели вплоть до 2 декабря включительно, а сами путешествия предусмотрены с 15 января по 19 марта 2020 года – то есть в мертвый туристический сезон.

Наиболее низкой была цена на рейс Киев-Вильнюс – 672 гривны. Что, кстати, дешевле, чем на маршруте Киев-Львов (840 гривен). В Берлин и Вену можно (было бы) улететь немного дороже – соответственно за 936 и 1008 гривен.

Такие цены для МАУ действительно низкие. Правда, дешевизна даже в неделю сумасшедших скидок касалась далеко не всех рейсов "национального авиаперевозчика". Так, билет на рейс Киев-Прага предлагался по более "привычной" цене 2136 гривен, Киев-Амстердам – 2808 гривен, а рейс Киев-Париж вообще не попал в программу скидок.

МАУ, как известно, не является бюджетной авиакомпанией (лоукостером), а потому предъявлять ей какие-либо претензии относительно цен на билеты бессмысленно.

Небюджетные лоукосты

Но в Украине есть и настоящие лоукостеры, в том числе, собственно, украинский – SkyUp Airlines. Авиакомпания на период с 29 ноября по 1 декабря ввела скидки на свои рейсы в размере от 3% до 7% (самые большие скидки были в пятницу, 29 ноября). Скидки, прямо скажем, не супер, но тарифы у SkyUp в среднем ниже, чем у МАУ. Согласно данным сайта авиакомпании, наиболее дешевыми оказались рейсы внутри Украины – от 490 гривен. На международные рейсы цены были выше. Так, на маршруте Львов-Прага цены стартовали от 934 гривен, на рейсах Киев-Бургас и Киев-Варна (оба города – Болгария) - от 1056 гривен, Киев-Пардубице (Чехия) – от 1190 гривен. Из Львова в Париж (Бове) можно было улететь по цене от 1390 гривен, из Киева в том же направлении – за 1775 гривен.

Из привлекательных тарифов также можно отметить маршруты Киев-Ларнака (Кипр) – от 1270 гривен, Киев-Турин (Италия) – от 1344 гривен.

Следует понимать, что речь идет о минимальных тарифах, как правило, не в туристический сезон. Кроме того, как и у других лоукостеров (а также у компаний, которые предлагают лоукост-тарифы) в них не включены такие опции, как зарегистрированный багаж, выбор места в салоне, питание.

Венгерский лоукостер Wizz Air также не остался в стороне и решил хайпануть на "Черной пятнице", предложив в этот день скидки на свои рейсы до 30%. В понедельник, 2 декабря, компания устроила аналогичную распродажу. Так, на рейс Киев-Вена в отдельные дни в феврале-апреле можно было купить билет за 572,8 гривны, а на рейс Киев-Варшава можно было, если сильно постараться, найти билет аж за 425,8 гривны!

Но большинство билетов Wizz Air, даже в период распродаж, все же существенно дороже.

Низкими ценами украинцев также порадовала крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair. Размер скидки перевозчика в "Черную пятницу" составил до 25%, и это – достаточно серьезный дисконт, учитывая, что ирландская компания удерживает наиболее привлекательные цены на большинстве своих маршрутов.

Рекордсменами Черной пятницы от Ryanair стали рейсы Киев-Быдгощ, Киев-Стокгольм, Львов-Дюссельдорф (Веце), Львов-Мемминген, Львов-Лондон (Станстед), Одесса-Вроцлав, Одесса-Катовице, Одесса-Гданьск, на которые билеты на отдельные дни продавались по цене 5 евро. На ряд рейсов тарифы были на уровне 9,99 евро, на другие – еще выше, но, в целом, на достаточно конкурентном уровне.

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Ryanair традиционно указывает свои цены в евро, а Wizz Air и SkyUp - в гривнах. На сегодня сумма в 400-500 гривен не кажется такой уж большой - например, билет на поезд "Интерсити+" сообщением Киев-Львов во втором классе можно купить за 365 гривен, но, если пересчитать в евро, то, по нынешнему "крепкому" курсу, 400 гривен - это 15 евро, а 500 гривен - почти 19 евро. Такая вот арифметика.

Не дождетесь

"Апостроф" решил поинтересоваться у бюджетных перевозчиков, в частности, у Ryanair, Wizz Air (не ответила на запрос издания) и SkyUp Airlines, когда украинцы смогут летать в страны Европы за 10 евро.

Ирландская авиакомпания не стала затягивать с ответом, но он оказался предельно лаконичным: "Ryanair предлагает самые низкие тарифы в Европе, которые в среднем составляют 37 евро (минус 5% про сравнению с прошлым годом). Как говорится, и на том спасибо.

В SkyUp Airlines подчеркнули, что распродажи билетов, условно, по 10 евро (чаще 9,99 евро) являются одним из наиболее распространенных маркетинговых ходов авиаперевозчиков. О таких акциях сообщают СМИ, а потому информация о них достаточно быстро доходит до потенциальных потребителей.

"Количество билетов по такому тарифу очень ограничено. Как правило их выкупают за первые же сутки на наиболее популярных направлениях или за неделю на менее интересных. Дальше наблюдается следующая ситуация: чем ближе к дате вылета, тем цена на билет віше", - рассказали в авиакомпании "Апострофу".

Вместе с тем, отметили в SkyUp, только сборы аэропорта для авиакомпаний стоят дороже, чем акционные билеты по 10 евро: "Аэропортовые сборы, например, "Борисполя", составляют 19 евро за одного пассажира".

Украинский лоукостер также сообщил, что формирует цены на билеты, исходя не из близости даты вылета, а опираясь на данные о спросе на конкретном направлении, а также на конкретные даты путешествия. В авиакомпании подчеркнули, что иногда тариф может не измениться даже в день вылета.

Прямого ответа на вопрос, когда украинцы смогут летать в Европу за 10 евро, в комментарии перевозчика нет, однако из выше сказанного можно предположить, что пока это не предвидится.

(Не)здоровая конкуренция

Причины, по которым тарифы авиаперевозок выше, чем в Европе, в принципе, известны. Это, например, непропорционально высокие сборы аэропортов (о чем намекнул украинский лоукостер) и акциз на авиационное топливо, которого в ЕС нет (авиатопливо в структуре расходов авиаперевозчиков составляет порядка 30%, что и находит отражение в конечном тарифе).

Дорогое авиатопливо и НДС в размере 20%, который не взимается с международных рейсов, практически убили внутренне авиасообщение в Украине. Сейчас оно медленно оживает, хотя и остается убыточным. Правительство планирует отменить НДС и акциз на топливо, но пока решение окончательно не принято.

Отечественные аэропорты мало-помалу снижают свои сборы для авиакомпаний, привязывая размер скидки к количеству перевезенных пассажиров. Понятно, что проще пойти на такой шаг крупным аэропортам с высоким пассажиропотоком. Это в первую очередь относится к киевскому международному аэропорту "Борисполь". С другой стороны, аэропорты поменьше (но при условии, что они имеют потенциал для роста пассажиропотока, такие как Львов, Харьков, Одесса) также готовы в разумных пределах снижать стоимость своих услуг в расчете на приход новых авиаперевозчиков, а, значит, и больших денег.

При этом одним из главных "стимулов" снижать цены на билеты для авиакомпаний является здоровая конкуренция. Как известно, лоукостеры не очень любят конкурировать друг с другом, так как и без того "бюджетные" тарифы рискуют снизиться до минимума (кстати, в свое время Ryanair прогнозировала введение нулевых тарифов на некоторые свои рейсы через 5-10 лет, собираясь получать основную прибыль от внеполетной деятельности – по сути получать часть доходов от аэропортов за то, что обеспечивает большое количество клиентов). Тем не менее, в Украине есть ряд направлений, прежде всего, в Польшу и Германию, по которым летают сразу несколько перевозчиков, и цены на билеты здесь, по понятным причинам, довольно низкие.

Закрытое небо

Однако есть города, даже целые страны, куда улететь из Украины будет несравнимо дороже. В Европе это, в первую очередь, Чехия, Франция и Нидерланды. Если, например, билет в Берлин или Братиславу можно купить за 30-40 евро (а иногда и за 10 евро), то в Прагу до недавнего времени нужно было выложить все 100 евро. В один конец. В Париж и Амстердам, соответственно, еще больше. И дело не только и не столько в удаленности этих городов от Украины – в Барселону и Лондон цены в среднем существенно ниже.

В чем же тогда причина? Дело в том, что с каждой страной у Украины действует отдельный договор об авиаперевозках. И в каждом из них прописаны такие моменты, как количество задействованных авиаперевозчиков, количество аэропортов, частотность полетов. Чем больше рейсов, аэропортов, перевозчиков, как с Польшей и Германией, тем ниже цены билетов. И наоборот. Так, до недавнего времени в Чехию и Францию (а в Нидерланды и сейчас) летали только по одному перевозчику от каждой страны - и только в Париж во Франции и в Прагу в Чехии.

В 2019 году Украина и Франция частично либерализовали существующее соглашение, что позволило выйти на маршруты еще двум перевозчикам - Aigle Azur от Франции и SkyUp Airlines от Украины. И цены сразу же стали падать. Правда, вскоре Aigle Azur обанкротилась и прекратила полеты. Но летать сейчас все равно дешевле, чем раньше (к тому же SkyUp помимо Парижа запустила маршрут еще и в Ниццу).

Похожая ситуация с Чехией. Сейчас в эту страну помимо МАУ и Czech Airlines летает и SkyUp. У украинского лоукостера есть рейсы из Львова и Харькова в Прагу, а также из Киева в Пардубице – для полетов из украинской столицы в Прагу слота, видимо, не нашлось, но перевозчик обеспечивает трансфер (за дополнительные, но небольшие деньги) до Праги, которая находится в 120 километрах.

Принципиально эту проблему может решить подписание соглашения с ЕС об общем авиационном пространстве (также известного как соглашение об "открытом небе"), которое, по идее, должно максимально либерализовать авиасообщение со всеми странами Евросоюза без необходимости договариваться с каждой из них отдельно. Договор был парафирован еще в 2013 году, но до сих пор не подписан. Раньше дело стопорилось из-за позиции отдельных стран (злые языки утверждали, что наиболее несговорчивой была Франция), однако на сегодня главным камнем преткновения является спор между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (британская заморская территория).

Украине было обещано, что, когда Соединенное королевство покинет ЕС, вопрос будет решен (так как этот спор уже не будет внутренним вопросом ЕС). Ожидалось, что Brexit состоится в октябре уходящего года, но его отложили до 31 января 2020 года, и нет никаких гарантий, что это – последний дедлайн. Хотя недавняя уверенная победа на парламентских выборах консерваторов премьер-министра Бориса Джонсона, ярого сторонника выхода из ЕС, все же позволяет надеяться на скорый развод Лондона и Брюсселя. С благоприятными, будем надеяться, последствиями для Украины.

Но даже если соглашение будет подписано и начнет действовать, все равно некоторые барьеры останутся. Так, несмотря на то, что Украина и Италия сняли ограничения по полетам, итальянские власти позволяют летать в страну только своим и украинским перевозчикам. То есть иностранный лоукостер - будь то Ryanair, Wizz Air или еще какой-то - должен сперва зарегистрировать в Украине дочернюю компанию (как это было, например, в случае с Wizz Air до 2015 года). Ryanair не исключает, что откроет рейсы в Италию, а также во Францию, но пока – это лишь планы.

Есть еще одна сложность – наличие свободных слотов: в загруженных аэропортах крайне сложно втиснуть новый рейс, к тому же, с удобным для пассажиров временем, а авиакомпании, уже имеющие слоты, вряд ли захотят ими делиться с новоприбывшими.

Тем не менее, либерализация воздушного пространства с ЕС, безусловно, устранит те перекосы, о которых было сказано выше.

Есть спрос - есть предложение

Но есть еще один фактор, возможно, один из главных, от которого зависит, куда и как часто будут летать самолеты из Украины. Это благосостояние украинских граждан. Чем больше будет желающих (и при этом платежеспособных) путешествовать, тем больше будет маршрутов, хороших и разных. Безусловно, безвизовый режим со странами Евросоюза и приход лоукостов способствуют тому, что все больше украинцев могут позволить себе бюджетные путешествия. Однако наши граждане пока остаются самыми или почти самыми бедными жителями Европы, а потому заграничные вояжи для большинства из них – не обыденность, а роскошь. Таким образом, чем богаче население, тем больше полетов и, соответственно, ниже цены – вот такой парадокс.

Но, возможно, в скором времени нас ждет не удешевление, а, наоборот, подорожание авиабилетов – в октябре текущего года девять стран Евросоюза инициировали введение общеевропейского экологического сбора на авиационный транспорт. Даже если его пока не будет на уровне всего ЕС, отдельные страны уже заявили, что введут его в одностороннем порядке - в Германии и Швеции он уже взимается.

Правда, если судить по ценам билетов на рейсы из Украины в Германию, влияние этого налога не особенно заметно – тарифы на полеты в эту страну по сравнению с другими направлениями довольно привлекательны. Учитывая, что в 2020 году Германия собирается либерализовать рынок труда, спрос на маршруты в эту страну из Украины увеличится, так как, например, 30% наших заробитчан, которые сейчас работают в Польше, хотят перебраться именно в Германию - а что уж говорить о тех, кто пакует чемоданы дома. В связи с этим велика вероятность, что авиаперевозчики отреагируют на рост спроса пропорциональным увеличением предложения.

А еще можно надеяться, что Ryanair, в конце концов, реализует свой план перехода на бесплатные билеты, и за ирландским перевозчиком начнут подтягиваться и другие.

При этом, хотелось бы, чтобы зарубежные поездки стали доступнее для большего количества украинских граждан, и мы не оказались чужими на этом празднике жизни. А пока остается надеяться на всякого рода "Черные пятницы". Кстати, вот-вот новогодне-рождественские праздники, так что снова можно будет хайпануть.