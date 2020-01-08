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Маска назвали угрозой экономики России
08 января 2020 | 09:00
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Американский миллиардер, изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск является угрозой российской экономике. Об этом заявил 27 декабря декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС, экс-полпред президента РФ в Петербурге Сергей Цыпляев, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы понимаем, что большую роль в нашей экономике, только с отрицательным знаком, играет Илон Маск. Сначала он почти вышиб из космоса, с рынка запусков, создав ракету, которая дешевая, поскольку ступень возвращается. И если мы имели более 50% пусков коммерческих, то сейчас мы уже уходим в район 20−25%. Он хочет нам оставить процентов десять, если так дело пойдет», — заявил Цыпляев.
Второй победой Илона Маска стал успех идеи электромобилей, которую ему удалось раскрутить, полагает эксперт. Так, в Норвегии уже запретили въезд в города на автомобилях с дизельным двигателем.
«Скоро речь пойдет о том, что вы в крупные города ни на чем не въедете, кроме электромобиля. И это серьезная угроза с точки зрения экономического развития, потому что становой хребет нашего экономического развития — это по-прежнему «нефтегаз», — напомнил Цыпляев.
По его словам, проблемой для России становится и Китай, который «также тормозит рост спроса на нефть», что ведет к кризису перепроизводства.
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