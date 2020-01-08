В 2020-м рост мировой экономики замедлится

"В 2020 году мы ожидаем, что рост мировой экономики составит 3,5% по паритету покупательной способности. Это ниже среднегодового показателя в XXI веке, равного 3,8%", - говорится в материалах компании.

Отмечается, что, несмотря на замедление темпов роста, глобальные экономические связи продолжат активно развиваться.

Ожидается, что общемировой показатель экспорта услуг достигнет рекордных $7 трлн. Эксперты предполагают, что Китай сместит Францию и займет четвертое место в списке ведущих стран-экспортеров услуг, но первые строчки по-прежнему останутся за США и Великобританией.