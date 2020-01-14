ТЕМА

В КГГА разъяснили, как будут компенсировать ущерб пострадавшим от прорыва трубы

14 января 2020 | 08:42

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Решение о выплате компенсаций пострадавшим в результате прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве будет приниматься по каждому случаю отдельно. Об этом сказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает РБК-Украина.


Также во время брифинге вечером в понедельник, 13 января, он отметил, что будет рассматриваться вопрос о компенсации владельцам автомобилей, которые получили повреждения.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", - сказал Пантелеев.

На вопрос журналистов о том, как будет решаться вопрос возмещения относительно машин, которые были повреждены в результате прорыва заместитель главы КГГА добавил: "Будет обследование повреждений и будет комиссия, которая будет делать выводы".



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Денис Тарасов. Инструментальные ящики на заводе "Уралмаш"
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100