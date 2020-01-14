В КГГА разъяснили, как будут компенсировать ущерб пострадавшим от прорыва трубы

Также во время брифинге вечером в понедельник, 13 января, он отметил, что будет рассматриваться вопрос о компенсации владельцам автомобилей, которые получили повреждения.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", - сказал Пантелеев.

На вопрос журналистов о том, как будет решаться вопрос возмещения относительно машин, которые были повреждены в результате прорыва заместитель главы КГГА добавил: "Будет обследование повреждений и будет комиссия, которая будет делать выводы".