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В КГГА разъяснили, как будут компенсировать ущерб пострадавшим от прорыва трубы
14 января 2020 | 08:42
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Решение о выплате компенсаций пострадавшим в результате прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве будет приниматься по каждому случаю отдельно. Об этом сказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает РБК-Украина.
Также во время брифинге вечером в понедельник, 13 января, он отметил, что будет рассматриваться вопрос о компенсации владельцам автомобилей, которые получили повреждения.
"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", - сказал Пантелеев.
На вопрос журналистов о том, как будет решаться вопрос возмещения относительно машин, которые были повреждены в результате прорыва заместитель главы КГГА добавил: "Будет обследование повреждений и будет комиссия, которая будет делать выводы".
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