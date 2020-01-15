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Депутат-насильник вернулся в Раду
15 января 2020 | 08:42
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14 января к работе в Верховной Раде вернулся внефракционный народный депутат Роман Иванисов, которого исключили из пропрезидентской фракции "Слуга народа" после того, как стало известно, что он в 1996 году был осужден за изнасилование. Об этом сообщил фотограф Ян Доброносов в Facebook. Он отметил, что коллеги-депутаты встретили Иванисова объятиями.
Согласно данным на сайте Верховной Рады, Иванисов не приходил в Верховную Раду с того времени, как возник скандал из-за появления в СМИ информации о том, что он был осужден. В последний раз нардеп регистрировался в электронной системе Рады 15 ноября.
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