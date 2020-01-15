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Депутат-насильник вернулся в Раду

15 января 2020 | 08:42

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14 января к работе в Верховной Раде вернулся внефракционный народный депутат Роман Иванисов, которого исключили из пропрезидентской фракции "Слуга народа" после того, как стало известно, что он в 1996 году был осужден за изнасилование. Об этом сообщил фотограф Ян Доброносов в Facebook. Он отметил, что коллеги-депутаты встретили Иванисова объятиями.


Согласно данным на сайте Верховной Рады, Иванисов не приходил в Верховную Раду с того времени, как возник скандал из-за появления в СМИ информации о том, что он был осужден. В последний раз нардеп регистрировался в электронной системе Рады 15 ноября. 

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в комментарии LB.ua, что законодательного механизма, который предусматривает возможность принудить Иванисова сложить депутатский мандат, нет. 

"На данный момент позиция не поменялась. Но, к сожалению, у нас нет законодательного механизма, чтобы это (лишение Иванисова мандата. – "ГОРДОН") произошло. Но он исключен из фракции. Сейчас он в состоянии депутата-единоличника. Поэтому он не имеет отношения к нашей фракции", – заявил Арахамия. 

В то же время он сказал, что намерен поговорить с бывшим коллегой по фракции о голосовании в сессионном зале. 

"Спрошу, какие у него планы и как он будет голосовать. Он остается депутатом. Поэтому нужно спросить, какая у него позиция. Возможно, какие-то важные законопроекты он будет поддерживать", – сказал глава правящей фракции. 
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/deputat-ivanisov-kotoryy-byl-osuzhden-za-iznasilovanie-vernulsya-k-rabote-v-rade-1482853.html



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