В Киеве банда из 8 человек похищала и избивала людей

В данный момент полиции известно как минимум о четырех таких эпизодах, в результате которых преступники получили около 11 миллионов гривен. Однако оба этих числа могут вырасти, ведь полицейские продолжают устанавливать других пострадавших. Уже сейчас известно, что преступники действовали в целях третьих лиц.

В частности, правоохранителям стало известно о том, что участники преступной группы угрожали потерпевшему и его родственникам убийством, а также требовали у него 400 тысяч долларов. В сентябре же 2019 года преступники похитили другую жертву, и требовали у нее 15 тысяч евро.

В данный момент трое подозреваемых уже задержаны, еще четверо объявлены в государственный розыск. Лидер же преступной организации объявлен в международный розыск. В полиции готовятся предъявить подозреваемым обвинения сразу по трем статьям.