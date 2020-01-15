ТЕМА

В Киеве банда из 8 человек похищала и избивала людей

15 января 2020 | 08:47

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Сотрудники полиции в Киеве раскрыли деятельность преступной группы, которая специализировалась на вымогании денег. Для этого злоумышленники не гнушались похищать и избивать жертв.


В данный момент в розыске находятся пять из восьми преступников. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции. 

Преступная группа начала действовать в Украине в 2019 году, а ее организатором стал 26-летний гражданин Российской Федерации. Схема действий у преступников была схожей — они представлялись участниками АТО, после чего вымогали у жертв деньги для оплаты несуществующих долгов. Для достижения своих целей злоумышленники не гнушались применять насилие, угрожать убийством, наносить вред имуществу и даже похищать людей.

В данный момент полиции известно как минимум о четырех таких эпизодах, в результате которых преступники получили около 11 миллионов гривен. Однако оба этих числа могут вырасти, ведь полицейские продолжают устанавливать других пострадавших. Уже сейчас известно, что преступники действовали в целях третьих лиц.

В частности, правоохранителям стало известно о том, что участники преступной группы угрожали потерпевшему и его родственникам убийством, а также требовали у него 400 тысяч долларов. В сентябре же 2019 года преступники похитили другую жертву, и требовали у нее 15 тысяч евро.

В данный момент трое подозреваемых уже задержаны, еще четверо объявлены в государственный розыск. Лидер же преступной организации объявлен в международный розыск. В полиции готовятся предъявить подозреваемым обвинения сразу по трем статьям.



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