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Про эксплуататоров и народные массы
21 января 2020 | 08:30 , Олег Ельцов. ТЕМА
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В преддверии Давоса возбудились представители бедных слоев населения: сильно мало богатых сконцентрировали сильно много денег в своих руках. С этим надо что-то делать!
Меня сызмальства волновал вопрос: откуда все эти роскошные исторические памятники, на создание которых не способно нынешнее племя при всех достижениях НТР? Это ж все вручную, это ж все – под гнетом проклятого царизма, феодализма и рабовладельцев, выжимавших из народа последние соки!.. Владимирский собор, София, прекрасная живопись Эпохи Возрождения... Что уж говорить о проклятых Медичи: это мы сегодня любуемся сокровищами Флоренции, а ведь народ-то тогда бедовал страшно, пока знать с жиру бесилась, всяческих давинчей нанимала свои портреты малевать…
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21 января 2020
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