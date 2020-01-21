Про эксплуататоров и народные массы 21 января 2020 | 08:30 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в В преддверии Давоса возбудились представители бедных слоев населения: сильно мало богатых сконцентрировали сильно много денег в своих руках. С этим надо что-то делать!

Меня сызмальства волновал вопрос: откуда все эти роскошные исторические памятники, на создание которых не способно нынешнее племя при всех достижениях НТР? Это ж все вручную, это ж все – под гнетом проклятого царизма, феодализма и рабовладельцев, выжимавших из народа последние соки!.. Владимирский собор, София, прекрасная живопись Эпохи Возрождения... Что уж говорить о проклятых Медичи: это мы сегодня любуемся сокровищами Флоренции, а ведь народ-то тогда бедовал страшно, пока знать с жиру бесилась, всяческих давинчей нанимала свои портреты малевать…

Нынче – демократия. Народ, конечно, живет бедно на фоне масков-джобсов. Но, не станем скрывать правду, все подсчитано: простой работяга сегодня богаче Людовика XIV. Но могли бы все жить как Маск, ворочать миллиардами, однако пересичный пролетарий не может позволить себе даже «Теслу».

Представим на секунду, что после яркого выступления в Давосе душки Гретты проклятые капиталисты-угнетатели одумаются и раздадут все бедным. Дальше все – просто и предсказуемо: резко разбогатевшие люмпены скупят все «Теслы», последние модели «Мерсов», устроят аншлаг в отелях и кабаках Куршавеля, все там побьют и обрыгают «Вдовой Клико». Через годик деньги закончатся и все встанет на свои места.

Что сейчас? Да все просто: Маск, Ротшильды и прочие эксплуататоры, конечно покупают «Мазератти» с «Бентлями», катаются на дорогущих яхтах. Но стоимость потребленных ими благ – весьма скромный «менеджерский процент» от общей суммы капиталов, которыми они владеют. Часть, порой значительную, отдают на благотворительность, остальное – в деле. Их деньги лишь формально работают на эксплуататоров. Фактически – это капитал, вкладываемый в основные средства производства, в научные разработки, в подготовку марсианской программы в конце-концов. Вы скажете – это глупо тратить сотни миллиардов на освоение безжизненной планеты?.. А тратить деньги на войну – умнее? А на особняки в тысячи квадратных метров, на бесчисленные церкви, персональные часовенки, на последнюю модель айфона – это нормально?.. И ведь к этому стремится каждый представитель угнетенных народных масс. И когда у него случаем заводятся деньги, он непременно строит Кончу Заспу и заказывает на свадьбу приватное выступление «95 квартала».

Элита правила миром всегда, то есть управляла нажитым общими усилиями капиталом, она же решала судьбы мира и делает это сегодня, не взирая на болтовню про демократию и всеобщее равенство. Удел плебса – быть инструментом манипуляций. И если вы считаете, что делаете осознанный выбор, подходя к избирательной урне – это наивное заблуждение. Вы бездумно выполняете команды, поступающие с экранов ТВ и мониторов ваших девайсов. В остальное время удел «пересичных» - вкалывать, считать копейки, осуждать в очередях плохую власть и зажравшихся капиталистов. Так было, так будет.

И слава богу, что это правило непоколебимо!



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