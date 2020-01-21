На МКС полно грибков и бактерий

21 января 2020 | 08:46

Ученые провели эксперимент “Электронный нос”, который показал, что внутренние поверхности Международной космической станции (МКС) загрязнены бактериями и грибками. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП), подготовленного в рамках XLIV Королёвских чтений.

Как отмечается в документе, благодаря новому научному прибору “Э-Нос” можно улавливать газовые выделения бактерий и грибов, что позволяет быстро находить микробную загрязненность внутри станции. “Всего было проведено 12 измерительных сессий, при выполнении которых, используя прибор, удалось обнаружить как грибную, так и бактериальную загрязненность некоторых поверхностей станции”, – говорится в тезисах.

Ученые подчеркивают, что в условиях длительного космического полета, включая будущие межпланетные экспедиции, важно осуществлять оперативный микробиологический контроль внутренних поверхностей станции и оборудования.

Аппаратура “Э-Нос” позволит анализировать количественный уровень бактерий и микроскопических грибов, не отправляя пробы на Землю. “Прибор достоверно показал наличие или отсутствие микрофлоры на образцах материалов и поверхностях интерьера МКС, а в случае присутствия на них видов микроорганизмов, входящих в его базу данных, правильно определил их таксономическую принадлежность”, – отмечается в докладе.