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Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг закончить курс экономики в колледже
23 января 2020 | 14:17
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Эко-активистка из Швеции Грета Тунберг должна пройти курс экономики и только после этого попытаться призывать к отказу от углеводородного топлива. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в четверг, 23 января, передает MarketWatch.
"После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить нам это", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать призыв 17-летней Греты Тунберг к отказу от углеводородного топлива.
Как пишет The Guardian, Мнучин также заявил, что, когда дело касается защиты окружающей среды, бывает нелегко найти правильные решения проблем.
"Когда мне было можно самостоятельно водить (до начала работы министром - Ред.), у меня была (машина - Ред.) Tesla. Я водил в Калифорнии, и мне это нравится. Но никто не уделяет внимание тому, откуда берется электричество для электромобилей...", - сказал он.
"Вопросы, связанные с окружающей средой, сложны", - добавил министр финансов США.
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