Дети как бренд

Грета не только экоактивистка, которую приглашают на всевозможные мировые форумы, но и своеобразный бренд Швеции. Возможна ли сегодня украинская Грета?

3 января Грете Тинтин Элеоноре Эрнман Тунберг, именно так звучит полное имя самой известной девочки в мире, исполнилось 17 лет. Популярность пришла к ней в 2018-м, когда она стала одной из победительниц конкурса статей о проблемах климата, после чего ее заприметили шведские экоактивисты и пригласили принять участие в своих акциях. По общеизвестной версии, Грета инициировала движение школьников против климатических изменений, но поскольку ее ровесников это мало интересовало, она начала бастовать в одиночку. Чем привлекла к себе недюжинное внимание СМИ, которые и сделали из шведской школьницы живую легенду.

За прошлый год ее наградили столькими премиями, сколькими не награждают за всю жизнь даже знаменитых ученых. Грету приглашают на мировые форумы, была она на этой неделе и в Давосе, где сошлась в перепалке с Дональдом Трампом. Тот назвал девочку "очень злой", а экоактивистов - "пророками апокалипсиса". В ответ Грета отметила, что "мир в настоящий момент в огне".

Собственно, ее нападки на лидеров мировых государств, и на Трампа в частности, вызывают восторг у значительной части граждан. И они готовы не замечать как психологические проблемы Греты (у нее одна из форм аутизма), так и ее низкий уровень образованности. Главное - ребенок не боится говорить правду, когда взрослые молчат.

До Греты Тунберг история знала и других детей, ставших знаменитыми благодаря своей общественной деятельности. Нынешнему поколению мало о чем говорят имена Саманты Смит и Кати Лычевой, А в 1980-х эти девочки были символами потеплення в отношениях двух сверхдержав - США и СССР. В конце 1982 года школьница из штата Мэн Саманта Смит написала письмо советскому Генсеку Юрию Андропову. В апреле 1983-го часть ее письма напечатала газета "Правда", тогда же Андропов отправил свое письмо Саманте с приглашением посетить СССР. И она летом приехала вместе со своими родителями, посетила Москву, "Артек", а вот с Андроповым так и не встретилась. Дома школьницу тоже встретили с почестями, как ребенка-миротворца. Однако через два года, в августе 1985-го, Саманта Смит вместе с отцом погибла в авиакатастрофе, вокруг которой потом было много конспирологических версий.

А в 1986-м, когда СССР руководил уже Михаил Горбачев, с ответной миссией мира в Штаты приехала советская школьница Катя Лычева. Она посетила Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Диснейленд, встретилась с Рональдом Рейганом. Ее поездка масштабно освещалась в советской прессе. Однако между Самантой и Катей была большая разница - первая стала инициатором переписки с Андроповым, а вторую просто отобрали для поездки в США. После которой она стала мировой знаменитостью. Сегодня Екатерине Лычевой 45 лет, ее последующая жизнь никак не связана с политикой, она живет попеременно в Париже и Москве, воспитывает дочь и отказывается от общения со СМИ.

Возможны ли сегодня новые дети-миротворцы? В общемировом масштабе - вряд ли, поскольку сегодня нет "холодной войны" и двухполюсного мира, то есть просто отпала потребность в таких фигурах. Потому в тренде экоактивистка Грета Тунберг, а не дети, выступающие против войны. Но это если брать мировой масштаб. Если же говорить о нашей стране, уже шестой год страдающей от спровоцированного Россией военного конфликта на Донбассе, то для нас тема окончания войны актуальна донельзя.

Нынешняя власть много говорит о национальном примирении, однако мало задействует для этого народную дипломатию. Привезти детей с Донбасса на елку в Киев и отвезти их с подарками назад - просто, значительно сложнее подтолкнуть миротворческую активность самих детей. Ведь если бы не родители Греты Тунберг, поддерживающие ее увлечение экологией, то, возможно, эта девочка занималась бы тем, чем занимаются ее сверстники. Если бы не мать Саманты Смит, посоветовавшая ей спросить у самого Андропова, почему тот собирается начать войну, вряд ли бы обычная американская школьница решилась написать письмо советскому генсеку.

Проще говоря, дети-миротворцы, дети-экоактивисты, дети, интересующиеся общественно-политическими вопросами - это ответ на запрос общества. У нас сегодня есть запрос на мир, но удовлетворить его пытаются только взрослые.

ДС