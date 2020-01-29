В Белоруси арестованы директора всех сахарных заводов

29 января 2020 | 09:08

Директоры всех четырех сахарных заводов в Беларуси были задержаны. Местные издания уже прозвали случившееся "сахарным делом". Об этом сообщает издание TUT.BY.

По словам источников издания, всего по "сахарному делу" были задержаны 11 человек. Среди них директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Суть дела до сих пор неизвестна, однако есть информация, что его расследует Комитет государственной безопасности Беларуси. Вчера журналисты смогли связаться с приемной Скидельского сахарного комбината. Там рассказали, что директор Дмитрий Егоров уехал в Минск на совещание.

Примечательно, что сегодня Егоров на работу все еще не пришел. На вопрос, где Дмитрий Владимирович, в приемной ответили, что ничего не знают и никак прокомментировать это не могут.

Стоит отметить, что задержания по "сахарному делу" продолжаются: вчера наручники надели на нескольких сотрудников Скидельского сахарного завода — якобы по подозрению в получении взятки. Но на самом предприятии эту информацию не подтверждают.

Беларусские СМИ пишут, что 24 января директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович летел на отдых, однако самолет Минск — Мюнхен развернули возле Вроцлава. Руководителя завода сняли с самолета в Гродно. После этого появилась информация, что никто из директоров остальных сахарных производств не вышел на работу.