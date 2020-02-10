США установили новейшие ядерные ракеты на подлодки "для сдерживания России"

10 февраля 2020 | 08:57

Администрация Трампа развернула ядерную боеголовку малой мощности на подводной лодке, подтвердил Пентагон, отметив, что это первое новое оружие, добавленное в ядерный арсенал США за последние десятилетия.

«ВМС США разместили боеголовку с баллистическими ракетами малой мощности для подводных лодок (БРПЛ) W76-2».



Две ударные субмарины ВМС США с МБР, оснащенные ядерными боеголовки малой мощности нового типа, вышли на боевое дежурство.



Администрация Трампа заявляет, что боеголовка необходима «для сдерживания России».



Критики этих действий заявляют, что развертывание этой боеголовки снизит порог применения ядерного оружия.



Помимо МИД России размещением ЯО малой мощности на американских подлодках озабочен даже председатель Комитета палаты представителей по делам ВС США Адам Смит. Он назвал решение администрации Трампа «ошибочным и опасным».