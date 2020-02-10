Жителям Симферополя будут давать горячую воду только по выходным

10 февраля 2020 | 09:01

С 10 февраля в аннексированном Крыму жители Симферополя смогут пользоваться горячей водой только в выходные дни, а холодной – только утром и вечером. Об этом объявила глава российской администрации города Елена Проценко.

"Запасов, которые питают Симферополь, недостаточно для того, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город. Их хватит на период от 90 до 100 дней", – написала Проценко на своей странице в фейсбуке.



Ограниченная подача воды связана с обмелением водохранилищ из-за отсутствия осадков. При этом вводимые ограничения коснутся только жилых домов и не затронут "социально значимые объекты".



В целом водохранилища Крыма заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня.



В среду постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что украинская сторона не намерена восстанавливать водоснабжение полуострова по Северо-Крымскому каналу. "Вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации", – подчеркнул Кориневич.