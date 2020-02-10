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Жителям Симферополя будут давать горячую воду только по выходным
10 февраля 2020 | 09:01
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С 10 февраля в аннексированном Крыму жители Симферополя смогут пользоваться горячей водой только в выходные дни, а холодной – только утром и вечером. Об этом объявила глава российской администрации города Елена Проценко.
"Запасов, которые питают Симферополь, недостаточно для того, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город. Их хватит на период от 90 до 100 дней", – написала Проценко на своей странице в фейсбуке.
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