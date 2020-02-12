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Интернет появится в киевском метро уже весной
12 февраля 2020 | 11:47
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Весной на первых станциях метро в Киеве должен появиться 4G-интернет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Интернет 4G на первых станциях метро должен появиться уже весной", - сказал советник Киевского городского головы Максим Бахматов.
По его словам, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном, и операторами была предоставлена необходимая техническая документация. "Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки", - добавил Бахматов.
"В марте 2020 года запланирован старт 4G Internet на первых станциях метро, а именно: а) "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", б) "Сырец", "Дорогожичи", в) "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь". В конце 2020 - начале 2021 года - на всех станциях и тоннелях", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в КГГА назвали сроки возобновления Wi-Fi в метро.
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