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Базарные торговцы Харькова строят барикады и жгут шины

14 февраля 2020 | 12:17

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Торговцы рынка "Барабашово" установили противотанковые ежи, натянули цепи и жгут шины.


Баррикады призваны помешать прокладке дороги через рынок. 
 
"Людей довели до ручки. Начали раздавать предписания на снос части магазинов. При этом их не вручают лично, а просто вешают на магазины. Никто не понимает, это настоящий документ или "филькина грамота". Ходят непонятные люди, запугивают предпринимателей: мол, будем сносить магазины. А у людей там товар, купленный на последние деньги", - рассказал NewsRoom пресс-секретарь ТЦ Сергей Зайцев. 

В пресс-службе мэрии пока что не комментируют действия предпринимателей. Как сообщили NewsRoom собственные источники в горсовете, в ближайшие сутки предпринимать активные действия коммунальщик не планируют.
 
Напомним, ранее харьковский городской голова заявил о том, что из-за строительства дороги, соединяющей Салтовку и улицу Шевченко, будет снесена часть рынка "Барабашово". Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес. По словам градоначальника, еще в советское время на указанном участке планировалось создание проезжей части.



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