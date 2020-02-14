|
Базарные торговцы Харькова строят барикады и жгут шины
14 февраля 2020 | 12:17
распечатать комментарии [0] добавить в
Торговцы рынка "Барабашово" установили противотанковые ежи, натянули цепи и жгут шины.
Баррикады призваны помешать прокладке дороги через рынок.
В пресс-службе мэрии пока что не комментируют действия предпринимателей. Как сообщили NewsRoom собственные источники в горсовете, в ближайшие сутки предпринимать активные действия коммунальщик не планируют.
также читайте
|
по теме
Столичному бизнесмену бросили в дом гранату. Он подозревает NewsOne
14. 02. 2020 | 14:01
В дом киевского бизнесмена Виктора Мазура, который является совладельцем группы "Ромсат" и основателем "Ланет", бросили гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании. Сообщается, что инцидент произошел еще 4 февраля, взрывом выбило окна, а осколки повредили фасад. Полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство" на следующий день по заявлению самого Мазура.
Главный госфискал не чужд службе
14. 02. 2020 | 13:59
Дубилет: "Считать людей из космоса - не моя идея. а ООН"
14. 02. 2020 | 12:25
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объяснил, что во время встречи с представителями ООН было решено изучить опыт подсчета населения на неподконтрольных территориях через спутник. Но СМИ подали эту новость так, что Дубилет хочет подсчитать жителей "ЛДНР" из космоса. Об этом чиновник написал в Facebook.
В суд ушло дело против киевского судмедэксперта
12. 02. 2020 | 11:49
Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении заведующего отделом Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»