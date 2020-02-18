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ВЫСШИЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД СОЗДАЛИ ДЛЯ ПРОСЛУШКИ И ДОГОВОРНЯКОВ

18 февраля 2020 | 08:31

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За первые четыре месяца работы в Высший антикоррупционный суд поступило 2406 ходатайств и лишь 31 уголовное дело Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Игорь Попов, приведя соответствующую инфографику, информирует "ДС".


"За первые четыре месяца работы в Высший антикоррупционный суд поступило 31 уголовное дело и 2406 ходатайств. Простыми словами: суд создали для того, чтобы всех слушать и подозревать, собирать интересную информацию. А не для того, чтобы передавать туда завершенные расследования", - написал Попов на своей странице в "Фейсбуке".

 

 

"Коррупционерам можно выдохнуть: их будут не наказывать, а договариваться. И важная оговорка: суд здесь не виноват, они делают свою работу", - заключил эксперт.

"Деловая столица"



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