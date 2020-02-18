ВЫСШИЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД СОЗДАЛИ ДЛЯ ПРОСЛУШКИ И ДОГОВОРНЯКОВ

"За первые четыре месяца работы в Высший антикоррупционный суд поступило 31 уголовное дело и 2406 ходатайств. Простыми словами: суд создали для того, чтобы всех слушать и подозревать, собирать интересную информацию. А не для того, чтобы передавать туда завершенные расследования", - написал Попов на своей странице в "

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