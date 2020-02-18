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Украина поднялась в рейтинге демократии до уровня Албании
18 февраля 2020 | 09:15
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Украина заняла 78-е место в обновленной версии «Индекса демократии» (Democracy Index 2019), составляемого экспертами британской компании Economist Intelligence Unit. В новой редакции рейтинга Украина оказалась на одном уровне с Албанией и Бангладеш.
При расчете рейтинга эксперты Economist Intelligence Unit учитывают несколько десятков показателей, сгруппированных по пяти категориям:
выборы и плюрализм;
Показатели в каждой категории имеют собственный вес, полученные за каждый из них баллы складываются, так что максимальный общий показатель может составить 10 баллов. Путем усреднения пяти групповых показателей вычисляется общий, на основании которого и определяется место каждой из 165 включенных в рейтинг стран и двух территорий (Гонконг и Тайвань) в рейтинге. При этом в зависимости от полученного балла все страны делятся на четыре группы:
полные демократии — более 8 баллов;
В рейтинге 2019 года Украина осталась в предпоследней группе, хотя ее общий балл несколько вырос — с 5,69 балла в 2018 году до 5,9 балла. Ключевой проблемой страны эксперты рейтинга считают деятельность властей (2,71 балл). Именно из-за него была снижена общая оценка, хотя по остальным показателям Украина попадает в список демократических государств.
Отметим, что в первой редакции Democracy Index, выпущенной по итогам 2006 года, Украина находилась в более почетном списке «ущербных демократий» с общим показателем 6,94 балла. С 2006 по 2010 год Украина принадлежала к категории «ущербных демократий», но в 2011 спустилась к «гибридной».
По итогам 2019 года лидером рейтинга демократий стала Норвегия, получившая 10 баллов в таких категориях, как «выборы и плюрализм», «влияние населения на политику» и «политическая культура» (общий балл — 9,87). Кроме того, в список полных демократий вошли:
Исландия — 9,58 балла;
Среднюю по миру оценку уровня демократии, составили рейтинга снизили до 5,44 балла, что стало худшим показателем за всю историю Democracy Index. Падение глобального показателя связывают с ухудшением ситуации в странах Латинской Америки и государствах Африки, расположенных к югу от Сахары, а также на Ближнем Востоке. По подсчетам Economist Intelligence Unit, уровень демократии в 2019 году снизился в 68 странах мира, в то время как в 65-ти ситуация улучшилась.
В результате произошедших изменений Франция, Чили и Португалия перешли из разряда ущербных демократий в число по-настоящему демократических государств, а Мальта совершила переход в обратном направлении. В то же время Ирак и Палестина выбыли из числа гибридных режимов и перешли в список авторитарных государств, а Алжир наоборот улучшил свое положение до «гибрида». Сальвадор и Таиланд, ранее считавшиеся гибридными режимами, теперь считаются ущербными демократиями, а вот Сенегал этот статус потерял.
Россия набрала 3,11 балла и заняла 134-е место. В новой редакции рейтинга Россия поднялась на 10 позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
Хуже всего ситуация с демократией, по оценке Economist Intelligence Unit, складывается в таких странах, как:
КНДР — 1,08 балла, в том числе нулевые оценки качества выборов и уровня гражданских свобод;
В отчете Economist Intelligence Unit подчеркивается, что ее эксперты не ожидают скорого и существенного улучшения показателей таких авторитарных государств, как Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в связи с тем, что политическая оппозиция вряд ли сможет прийти здесь к власти.
"Капитал"
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