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В Киеве на мосту Патона запретили проезд грузовикам

19 февраля 2020 | 14:44

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В Киеве на мосту Патона запретили проезд грузовикам Иллюстративное фото (facebook.com/kyivtrafficmanagement) Новую схему движения на мосту будут внедрять в несколько этапов.


В Киеве на мосту имени Патона запретили проезд грузовиков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КП "Центр организации дорожного движения" Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Как отмечается, новую схему движения на мосту будут внедрять в несколько этапов. На первом - запретят проезд грузовиков весом более 3,5 тонны.

"Ради снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности на путепроводе внедряется новая схема организации дорожного движения", - говорится в сообщении.



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