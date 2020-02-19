В Белой Церкви мужчина открыл стрельбу по прохожим

19 февраля 2020 | 16:11

Мужчина из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления.

В Белой Церкви (Киевская область) мужчина открыл стрельбу по прохожим, полиция его задержала. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киевской области.

Как отмечается, неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления. Мужчину задержали. Им оказался 36-летний местный житель навеселе.

В ходе обыска в его доме правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства - пистолет и гильзы. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.