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В Белой Церкви мужчина открыл стрельбу по прохожим
19 февраля 2020 | 16:11
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Мужчина из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления.
В Белой Церкви (Киевская область) мужчина открыл стрельбу по прохожим, полиция его задержала. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киевской области.
Как отмечается, неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления. Мужчину задержали. Им оказался 36-летний местный житель навеселе.
В ходе обыска в его доме правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства - пистолет и гильзы. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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