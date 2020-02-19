Метеорологи: зимы не было, и вот настала весна!

19 февраля 2020 | 16:13

Зимы в этом году в Киеве не было совсем.

Метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля 2020 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, во вторник, 18 февраля, в Киеве, столице был превышен на 0,9 градусов температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составила 5,9 градусов.

"Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице", - заявили в обсерватории.