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Метеорологи: зимы не было, и вот настала весна!
19 февраля 2020 | 16:13
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Зимы в этом году в Киеве не было совсем.
Метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля 2020 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
Как отмечается в сообщении, во вторник, 18 февраля, в Киеве, столице был превышен на 0,9 градусов температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составила 5,9 градусов.
"Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице", - заявили в обсерватории.
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