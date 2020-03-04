ТЕМА

У Турции новые потери в Сирии

04 марта 2020 | 09:05

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Минобороны Турции заявило об ответных атаках.


В результате нападения сирийских правительственных сил в северо-западном регионе Сирии Идлиб один турецкий солдат был убит и девять ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что 57 турецких солдат были убиты в ходе конфликта в регионе.

Также Министерство обороны Турции заявило, что 82 цели сирийской армии были поражены после нападения на турецкие войска и продолжают подвергаться обстрелу. Где и когда произошла атака точно не указано.

Напомним, режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над провинцией Идлиб и потерял два самолета Су-24.



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