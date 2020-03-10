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Итальянский рекорд: 2000 заболевших коронавирусом за сутки
10 марта 2020 | 09:31
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Италия расширяет меры по борьбе с коронавирусом, предусматривающие запрет на публичные собрания, на всю страну - заявил премьер-министра страны Джузеппе Конте. Принятое решение вступит в силу во вторник, 10 марта.
По словам Конте, людям разрешено ездить только на работу или в случае чрезвычайных ситуаций. Премьер заявил, что для граждан Италии лучше всего оставаться дома. Он добавил, что все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, приостановлены по всей стране. Ограничения аналогичны тем, которые ранее применялись к наиболее пострадавшему региону Ломбардия и 14 другим провинциям.
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