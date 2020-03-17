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У Києві - розбій з метою заволодіння партією медичних масок!
17 марта 2020 | 15:37
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Під приводом закупівлі медичних масок зловмисники призначили зустріч чоловіку, а далі вони назвалися співробітниками правоохоронного органу і почали погрожувати зброєю, поки їм не передали товар. За протиправні дії нападникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Резонанс 17 березня з посиланням на МВС.
У ході реалізації оперативної інформації працівниками карного розшуку столичного главку, Департаменту карного розшуку Національної поліції України та співробітниками Святошинського управління поліції за підтримки поліцейських полку №1 затримано групу осіб із п’яти мешканців столиці та Київської області. Фігуранти обґрунтовано підозрюються у розбійному нападі на приватного підприємця.
Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, напередодні подільники знайшли в інтернеті об’яву та домовилися з потерпілим про закупівлю 100 000 штук захисних медичних масок, але під час зустрічі вони їх забрали у нього, погрожуючи пістолетом:
«Спочатку зловмисники назвалися працівниками правоохоронного органу і спробували «вилучити» маски. Коли підприємець відмовився віддавати товар, то спільники почали погрожувати зброєю. У результаті коробки з масками вони завантажили в автівки, на яких втекли з місця злочину. Після проведення комплексу оперативно - розшукових заходів підозрюваних затримали на території Київської області».
Як зазначив Андрій Крищенко, попит породжує злочин. Скориставшись ситуацією в країні, зловмисники вирішили «підзаробити» на попиті товару першої необхідності. У подальшому співучасники планували перепродати медичні маски, але своїми протиправними діями «заробили» собі лише строк.
Учасники угруповання – мешканці столиці та міста Вишневе Київської області, віком від 29-ти до 42-х років, одних із яких раніше судимий за шахрайство та незаконне заволодіння транспортом. Під час їх затримання поліцейські вилучили упаковки з медичними масками й долучили речові докази до матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
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