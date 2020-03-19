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Нефть Urals ниже $20. Сколько продержится Россия?
19 марта 2020 | 08:17
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Стремительное крушение мирового рынка нефти, где цены за три недели упали вдвое, застигло высшее руководство России врасплох.
5 марта, за день до окончания исторических переговоров с ОПЕК, которые обернулись развалом соглашения по добыче и «ценовой войной» с Саудовской Аравией, глава Минфина Антон Силуанов излучал уверенность: Россия «готова» к падению нефтяных котировок и уверенно себя чувствует с резервами, собранными в ФНБ.
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19 марта 2020
фототема (архивное фото)
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