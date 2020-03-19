Нефть Urals ниже $20. Сколько продержится Россия?

19 марта 2020 | 08:17

Стремительное крушение мирового рынка нефти, где цены за три недели упали вдвое, застигло высшее руководство России врасплох.

5 марта, за день до окончания исторических переговоров с ОПЕК, которые обернулись развалом соглашения по добыче и «ценовой войной» с Саудовской Аравией, глава Минфина Антон Силуанов излучал уверенность: Россия «готова» к падению нефтяных котировок и уверенно себя чувствует с резервами, собранными в ФНБ.



9 марта, когда фьючерсы на Brent рухнули на 30%, Минфин уточнил: 6-10 лет дешевой нефти сможет покрыть «кубышка», которую копили с 2017 года на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.



Спустя четыре дня, когда цены ненадолго оттолкнулись от дна, вице-премьер Андрей Белоусов, казалось, выдохнул с облегчением. Наступила «новая реальность» с равновесной ценой в 35 долларов за баррель, заявил он, добавив, что «задачу ускорения экономического роста и запуска нового экономического цикла никто не отменял». План национальных целей, напомним, требует 3-процентного роста ВВП уже в следующем году.



Уже на следующий торговый день, в понедельник, 16 марта, «новая реальность в 35 долларов за баррель» уступила место реальности в 30 долларов за баррель. Но и она не продержалась долго: 17 марта Brent подешевела до 28,5 доллара.



Утром 18 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что ситуация вышла из зоны комфорта. 27 долларов за баррель - «это низкая цена, хотелось бы выше», заявил он. Рынок ответил отказом: спустя четыре часа на Лондонской бирже ICE фьючерсы на Brent обновили минимимы с 2003 года - 24,5 доллара за баррель.

Российская нефть Urals в странах ЕС дешевеет еще быстрее. В четверг для Западной Европы цена упала до 18,7 доллара - уровня середины 1990х, хотя еще в начале марта поставки проходили по 50.



Продать российскую нефть дороже невозможно: как отмечает Reuters, Trafigura, Glencore, Shell, BP провели шесть тендеров на поставку Urals из балтиийских портов, но не нашли ни одного покупателя. Саудовская Аравия предлагает EC поставки по цене Brent минус 10 долларов, и российские поставщики вынуждены идти на ответные скидки.



С нефтью по 15-20 долларов прожить 6-10 лет на деньгах ФНБ у правительства не получится, следует из «Бюджетного прогноза Минфина до 2036 года» (апрель 2019 года). Ну а нефть по 15 существенно ухудшает ситуацию: бюджет теряет 4,4% ВВП в год, ФНБ почти полностью проедается за два года.



Ситуацию может усугубить очередь за господдержкой из чиновников и топ-менеджеров госкорпораций, которая выстраивается каждый раз, когда рушится карточный домик «стабильности».

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