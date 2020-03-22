Леонид Каганов: немного про нефть

Имидж абсолютно недоговороспособной страны — вот то, что получила в итоге Россия. Сделав всё, чтобы этого добиться. Если кто-то на Западе надеялся, что уйдет Путин и придет чуть более вменяемый человек, с которым получится строить диалоги, будет можно верить его обещаниям, и у него будут какие-то более полезные для политика качества, нежели умение периодически всех удивлять, принимая в одно рыло нелогичные, зато очень «неожиданные решения»... Россия только что показала всем партнерам и потенциальным инвесторам, что Путин не хромая утка, а утка навсегда, поэтому в ближайшие 15 лет никакой договороспособности и потепления инвестиционных климатов от России ждать не следует.
Но главное наше всё — воображаемая борьба с Америкой. Возведенная сегодня уже практически в статус русской национальной идеи, она ведет свое происхождение исключительно от комплексов и басни Крылова про Моську. Понятно, что Америке, сидящей на той стороне глобуса, с населением, превышающим российское в 3 раза, с ВВП, превышающим российский в 13 раз, вообще одинаково плевать на Россию, Пакистан и прочие ядерные державки третьего мира. Но Россия так не думает. Наказать Америку за вымышленные обиды (которые никто даже не пытался сформулировать, потому что стыдно даже начать) — вот современная российская идея на всех уровнях власти.
Все эти лавровы, новаки, мишустины, сечины — у них же реально такие лица. У всех, как на подбор. Они живут с таким лицом, так себя ощущают, так позиционируют. На этом лице написано, что мы лучше, честнее, скромнее и умнее всех вас. Что у вас тут переговоры, а у нас здесь — спецоперация. И у нас деды воевали. И с нами, как ни с кем другим, надо считаться, и желательно деньгами. И мы заставим себя уважать любой ценой — даже ценой полного к нам неуважения. А наша борьба с Америкой и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, в общем, с ними нам вести незримый бой, так назначено судьбой.
Итак, с этим официальным лицом российская делегация приезжает 4 марта 2020 на переговоры в Вену на заседание ОПЕК+. То есть — как бы вроде к своим друзьям и соратникам по борьбе. Что такое ОПЕК? Это международный картель нефтяных спекулянтов, состоящий из стран, в которых нефти больше, чем IQ. Вы не найдете в том картеле Норвегию (2% мировой добычи нефти) или Канаду (5%). Зато найдете Анголу, Нигерию, Ирак, Саудовскую Аравию, Венесуэлу — таких там 24 страны, чей общий уровень и положение принято политкорректно обозначать словом «развивающиеся». И плюс к ним — Россия, Казахстан и Узбекистан. Которые как бы делают вид, что вовсе не развивающиеся и им как бы немного стыдно участвовать в этом шабаше, но по факту конечно с ними, и именно их отражает значок «+» в аббревиатуре «ОПЕК+». Главный нефтедобытчик по объему в этой стае — Саудовская Аравия (13% мировой добычи). На втором месте Россия 12%. Далее идут Иран 5%, Ирак 5% и так далее. Задача картеля — держать цены на нефть максимально высокими, потому что это почти единственный источник существования этих стран. Делать это можно лишь одним способом: картельным сговором. То есть, создавать искусственный дефицит, договорившись между собой добывать нефти меньше, чем требует спрос. Чем картель успешно занимается с 1960 года.
Для сравнения: США тоже добывают 12%. Причем, большая доля — это сланцевые технологии. О сланцевой технологии я писал подробно семь лет назад — разумеется, под вопли патриотов, что сланцевые технологии это пузырь и миф. Хотя на самом деле это очень высокая технология, требующая точнейшего оборудования, знаний и вычислительной техники. Но вот незадача: этот миф и пузырь почему-то все эти годы превосходно развивается в США, а его продукты успешно теснят конкурентов, хотя океан тому мешает. Развивается сланец в основном лишь в США, хотя бы потому, что в России и у Саудов можно воткнуть трубу, и нефть польется. А в США сланцем заняты сотни частных фирм и фирмочек, которые бьются между собой в честной конкуренции среди лучшего в мире инвестиционного климата, и в итоге снизили себестоимость барреля с 70$ до 43$. Ниже этой планки сланцевая добыча пока нерентабельна, консервируется до лучших времен.
Поэтому последнее время все усилия картеля нефтяных спекулянтов направлены на то, чтобы не дать высоким сланцевым технологиям развиваться. То есть — ограничивать добычу и поддерживать искусственный дефицит на том уровне, чтобы цена держалась максимально высокой, но не выше 43$. Вдумайтесь, это само по себе логично и даже по-киношному красиво: картель слаборазвитых стран традиционной трубы при помощи монопольного сговора изо всех сил пытается искусственным дефицитом сдержать развитие новейших прогрессивных технологий, родившихся в высокоразвитой стране со свободной рыночной экономикой. Ну логично же, да?
Всё это с переменным успехом продолжалось до 4 марта 2020 года, когда на очередном слёте нефтяных спекулянтов председательствующая Саудовская Аравия поставила вопрос повестки дня: очередной срок наших соглашений заканчивается к апрелю, поэтому, как обычно, давайте их продлевать. И все такие хором: «давайте!» А саудиты (как мы увидим далее — вовсе не дураки) продолжают: но в связи с коронавирусом и ожидаемым упадком экономики Китая и других крупных потребителей нефти есть предложение — еще немного сократить добычу, на общую сумму 1,5 миллиона баррелей в сутки.
Все 24 страны согласны. Но тут встает российская делегация (и только она одна). Разумеется, с лицом, как на картинке выше. И говорит: а хрен вам! Вы, типа, думаете, что хитрые, и небось пытаетесь нас обмануть? Но мы вас насквозь видим, мы великая страна, и у нас деды воевали. Продлить соглашение в старых рамках — это мы готовы, для того и приехали. А вот говорить о дополнительном снижении — это хренушки!
Саудиты всякое повидали, но в шоке от такого напора людей, которых считали своими партнерами по борьбе с США. Отвечают: пардон, вы наверно нас не так поняли? Мы не предлагаем сократить добычу вам, мы предлагаем сократить пропорционально всем! И не на пустом месте, а в наших общих интересах! Чисто по той причине, что надвигается эпидемия и кризис, остановились в Китае заводы. Не дай Аллах, через месяц могут остановиться даже авиаперевозки. Нефть будет вообще не нужна в таких количествах! Именно поэтому мы предлагаем всем нам (и в первую очередь нам, саудитам, у нас больше всего) сократить добычу, временно.
На что русская делегация гордо отвечает: нет, и точка! Потому что мы великая страна и боремся с американцами. А вы тут все — их подстилки и агенты влияния! Наши экономисты выяснили, что несмотря на старания ОПЕК и все ограничения по добыче, которыми вы облагаете Россию, сланцевые технологии американцев все равно развиваются, дешевеют, и шаг за шагом отвоевывают наши рынки и сферы влияния! Вы все тут — сплошной картельный заговор против России! А Россия не желает терять свои рынки сбыта, ясно? Мы не позволим никому сокращать наши сферы влияния, столь для нас важные и доходные! Поэтому на ваши предложения наш ответ: нет! Это наше последнее слово, будет так, как мы сказали, мы вас заставим с нами считаться!
С этими словами российская делегация разворачивает и гордо уезжает. То есть, буквально — хлопнув дверью перед носом саудитов: «министр энергетики России Александр Новак покинул встречу, не дождавшись ее окончания...» Вы представили себе эту картину? Зал, встреча, переговоры, все сидят, пытаются понять мотивы друг друга и найти компромисс, а один (тот, кого уговаривали всем миром) гордо «покинул, не дождавшись окончания...» То есть, в полной уверенности, что достаточно нагнул этих обнаглевших саудитов и их команду из 24 стран третьего мира, показал, кто в мире главный, и те сейчас приползут заносить и извиняться.
И не то, чтобы министр энергетики принял это решение самостоятельно. Отнюдь. Над демаршем работала целая команда профессионалов. Сечин последний год писал докладные Путину, «что сделка ОПЕК+ помогает только США» и «Россия теряет долю на рынке». Директор из института энергетики Громов очень умно объяснял, что «дополнительные обязательства повлекут реальное сокращение добычи, а значит — снижение капитализации российских компаний» (интересно, что он говорит сейчас, когда капитализация российских нефтяников рухнула небывало)... Ну а буквально накануне, 1 марта, Путин мимоходом призвал к себе ведущих нефтяников в терминал «Внуково-2», улетая по делам в Ростов (что тоже хорошо характеризует отношение к проблеме) и на этом закрытом совещании проинструктировал, как вести себя c ОПЕК: мол сделка ОПЕК+ конечно важна, однако помните, что «у российской экономики достаточный запас прочности» чтобы пережить любые колебания цен, и нам важно, чтобы «ущерб от падения спроса несли и американские производители сланцевой нефти»... То есть, многоходовочка из одного хода была спланирована заранее командой руководящих гениев на самом высоком уровне и в полном соответствии с басней Крылова «Свинья и дуб». Что же было дальше?
Саудиты переговоры не возобновили. По двум причинам. Во-первых, потому что они тоже уверены, что великая страна, тоже какие-то деды у них воевали, и вообще вот так вставать и хлопать дверью посреди разговора перед гордыми восточными принцами уж точно никому не позволяется. Сюрприз, да? А во-вторых, потому, что новое поколение саудитов на свои нефтяные деньги обучалось не в высшей школе КГБ у майора Ибанько, а в лучших экономических вузах Британии, и поэтому весьма неплохо работает головой и калькулятором. Калькулятор говорит, что нефти в Саудовской Аравии так много, а населения так мало, что нет особой разницы, продать баррель за 43$, продать 5 баррелей по 10$ или продать 10 баррелей по 5$ — все равно нефть почти бесплатна и неисчерпаема. И если для России собственные интересы выше интересов картеля из 24 стран, если Россия так эгоистично волнуется, что ее рынок сбыта завоюет США, то не логично ли будет тогда пойти и самим завоевать все ее рынки сбыта? Благо сделать это не слишком сложно по ряду причин...
Причина первая: нефтяные ресурсы России отнюдь не такие бездонные. Старые месторождения исчерпываются, осваивать новые очень затратно. А кормить на нефтяные деньги России все-таки приходится не только королевскую семью но и 130 миллионов не очень-то нужного, но пока живого населения. Поэтому для России очень невыгодно продавать пять баррелей по цене одного, а для саудитов норм.
Причина вторая: себестоимость добычи нефти у России гораздо выше, чем у саудитов (до 16$-28$ против 4$). И дело не только в невероятном количестве чиновничьих паразитов, присосавшихся к делам трубы, но в климате, транспорте, в гигантских размерах страны и расходах на трубопроводы. Ну и сами месторождения не так изобильны: нужны некоторые действия в вечной мерзлоте, чтобы нефть полилась, не просто воткнул трубу в песок.
И, наконец, особая причина в том, что российская нефть Urals по качеству сильно уступает саудовской Brent. Она «грязная», там высокое содержание серы, которую приходится отделять особым образом на особом оборудовании. Эта проблема традиционно решалась ценой: российская просто торговалась дешевле. Но в ситуации передела рынка это очень неудачное свойство: ведь потребителям, которые привыкли закупать нефть Urals, нет проблем перепрыгнуть на Brent. Но не наоборот: нефтезавод, привыкший работать с Brent, требует серьезной переделки, чтобы начать работать с Urals. То есть, это порог, раз спрыгнув с которого, забраться назад уже тяжело: три раза подумаешь, надо ли.
Иными словами, Россия выступила в роли сотрудника, который отправился в дирекцию скандалить и требовать повышения зарплаты, даже не догадавшись предположить, что дирекция сама давно размышляет на тему, нужен ли ей этот сотрудник. А мешает ей первой начать этот разговор лишь вежливость, уважение к многолетнему партнерству, нежелание ломать привычные схемы работы и начинать кадровые разборки на глазах остальных 24 сотрудников...
Хорошо понимая всё вышеперечисленное, саудиты просто берут и закрывают проект ОПЕК по причине несговорчивости основных игроков (Россию перед этим честно пытались уговаривать всем картелем 6 часов — именно на столько задержались переговоры против назначенного графика). И в итоге саудиты объявляют о своем решении с апреля расконсервировать дополнительные месторождения и не то, что уменьшить, а увеличить нефтедобычу аж на четверть. И остальной картель тоже побежал расчехлять трубы. Мировые цены на нефть, даже не дождавшись апреля (страшно подумать, что будет тогда) обрушиваются до уровня 28$, который ниже себестоимости не только американского сланца, но и многих российских месторождений, где себестоимость доходит до 28$ (а мы помним, что за серу еще надо делать скидку), в то время, когда у саудов нефть чистейшая и стоит 4$.
Итоги? Американцы пожимают плечами, консервируют сланец и наслаждаются по-настоящему низкими ценами. Рубль падает до 80 за доллар с намерением падать дальше. Акции всей российской нефтянки летят в плинтус. Экономика начинает трещать по швам и так жрать «запас прочности», что он больше не кажется ни запасом, ни прочности. А апрель даже еще и не начался. Топ-менеджеры российской нефтянки хватаются за головы и не могут понять, как такое вообще могло произойти, вроде всё сделали правильно и нагибали жестко по всем кремлевским методичкам. Но лед тронулся, и переиграть обратно уже не получится — похоже, саудиты не пугают, не залупились, а реально просчитали, что такая стратегия им выгодней. Полетело вниз настолько всё, что уже просто жаль потраченного времени Путина, который столько месяцев срался с Лукашенко из-за цен на нефть, а теперь, чем черт не шутит, возможно, даже Лукашенко начнет покупать ее у саудов по цене воды...
И конечно для всех нас это крайне неприятное ощущение, когда ебала жаба гадюку, а ты как раз живешь в гадюке. Впереди нас не ждет ничего хорошего: резкое падение уровня жизни, рост нищеты по всей стране, подорожание всего (и даже бензина, нефтянка страдает и хочет кушать), затяжной кризис и безработица, плюс навечно окопавшийся в Кремле Путин и выращенная им команда невероятно эффективных и дальновидных политиков. Про эпидемию я даже сейчас вообще не говорю.
Ну и разумеется, в ближайшие годы телевизор будет рассказывать, что во всех этих бедах виноваты американцы. А также их наймиты — отечественные либералы, давно выгнанные из Госдумы оппозиционеры, всякие блогеры, руферы, интернетчики, креаклы, интеллигенты, атеисты, чуваки с ленточками, вышедшие на митинг, и прочие ужасные внутренние глисты.
Господь подарил России 20 безбедных лет, чтобы она поднялась с колен и наладила себе наконец достойную жизнь. А мы их потратили на построение вертикали и однопартийной системы, на войну с Грузией, Украиной и Сирией, на борьбу с какими-то вымышленными креаклами и белоленточниками, на постройку храмов и дворцов, на развитие силовых структур, надзорных органов и росгвардий, а в основном — на конструирование уникальной государственной системы, в которой чиновники богаче бизнесменов. В этом вина или преступная беспечность каждого из нас, моя в том числе. И вот теперь мы пожнем плоды, которые заслужили.
Лео Каганов