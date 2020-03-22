Леонид Каганов: немного про нефть 22 марта 2020 | 18:22 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Одна из удивительных, но закономерных черт путинской эпохи — полный обвал дипломатии как науки. Россия, наследница СССР, и без того имела зачаточные представления о дипломатии и внешней политике, но с годами растеряла последние крохи ума. Главная в этом заслуга лично Путина, как вертикали, за десятилетия окончательно навязавшей подчиненным свой образ мысли. Этот политический персонаж вышел из силовиков девяностых в чине подполковника КГБ, и понятно, что все представления о дипломатии и договоренностях в его родной среде сводились к тому, что ты нагнул, а тебе занесли. А поднявшись за облака высшей власти, он и вовсе попал в стратосферу, где связь с реальностью меньше, чем связь с валаамским духовником.

С такими талантами удобно управлять Россией: всех нагнул, прессу зажал, оппозицию разогнал, законы принял, пенсионный возраст поднял, срок правления себе проапгрейдил до 36 лет, а в кризисе виноват, разумеется, Навальный и американцы. Но с такой позицией очень плохо управлять миром. Хотя бы потому, что мир тобою не управляется, ты и твоя страна — вовсе не то, что способно нагнуть остальных. Какая Россия великая, богатая, благородная, наполненная оружием и победами дедов — это товар широкого спроса для внутреннего рынка, но он совершенно не имеет спроса за рубежом. Результат двадцатилетней политики — катастрофическое отсутствие друзей и союзников среди остальных государств, плохие отношения со всем миром, изоляция и самоизоляция, постоянные скандалы и пара-тройка войн с соседями и на дальних территориях.

Имидж абсолютно недоговороспособной страны — вот то, что получила в итоге Россия. Сделав всё, чтобы этого добиться. Если кто-то на Западе надеялся, что уйдет Путин и придет чуть более вменяемый человек, с которым получится строить диалоги, будет можно верить его обещаниям, и у него будут какие-то более полезные для политика качества, нежели умение периодически всех удивлять, принимая в одно рыло нелогичные, зато очень «неожиданные решения»... Россия только что показала всем партнерам и потенциальным инвесторам, что Путин не хромая утка, а утка навсегда, поэтому в ближайшие 15 лет никакой договороспособности и потепления инвестиционных климатов от России ждать не следует.



Но главное наше всё — воображаемая борьба с Америкой. Возведенная сегодня уже практически в статус русской национальной идеи, она ведет свое происхождение исключительно от комплексов и басни Крылова про Моську. Понятно, что Америке, сидящей на той стороне глобуса, с населением, превышающим российское в 3 раза, с ВВП, превышающим российский в 13 раз, вообще одинаково плевать на Россию, Пакистан и прочие ядерные державки третьего мира. Но Россия так не думает. Наказать Америку за вымышленные обиды (которые никто даже не пытался сформулировать, потому что стыдно даже начать) — вот современная российская идея на всех уровнях власти.



Все эти лавровы, новаки, мишустины, сечины — у них же реально такие лица. У всех, как на подбор. Они живут с таким лицом, так себя ощущают, так позиционируют. На этом лице написано, что мы лучше, честнее, скромнее и умнее всех вас. Что у вас тут переговоры, а у нас здесь — спецоперация. И у нас деды воевали. И с нами, как ни с кем другим, надо считаться, и желательно деньгами. И мы заставим себя уважать любой ценой — даже ценой полного к нам неуважения. А наша борьба с Америкой и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, в общем, с ними нам вести незримый бой, так назначено судьбой.



Итак, с этим официальным лицом российская делегация приезжает 4 марта 2020 на переговоры в Вену на заседание ОПЕК+. То есть — как бы вроде к своим друзьям и соратникам по борьбе. Что такое ОПЕК? Это международный картель нефтяных спекулянтов, состоящий из стран, в которых нефти больше, чем IQ. Вы не найдете в том картеле Норвегию (2% мировой добычи нефти) или Канаду (5%). Зато найдете Анголу, Нигерию, Ирак, Саудовскую Аравию, Венесуэлу — таких там 24 страны, чей общий уровень и положение принято политкорректно обозначать словом «развивающиеся». И плюс к ним — Россия, Казахстан и Узбекистан. Которые как бы делают вид, что вовсе не развивающиеся и им как бы немного стыдно участвовать в этом шабаше, но по факту конечно с ними, и именно их отражает значок «+» в аббревиатуре «ОПЕК+». Главный нефтедобытчик по объему в этой стае — Саудовская Аравия (13% мировой добычи). На втором месте Россия 12%. Далее идут Иран 5%, Ирак 5% и так далее. Задача картеля — держать цены на нефть максимально высокими, потому что это почти единственный источник существования этих стран. Делать это можно лишь одним способом: картельным сговором. То есть, создавать искусственный дефицит, договорившись между собой добывать нефти меньше, чем требует спрос. Чем картель успешно занимается с 1960 года.



Для сравнения: США тоже добывают 12%. Причем, большая доля — это сланцевые технологии. О сланцевой технологии я



Поэтому последнее время все усилия картеля нефтяных спекулянтов направлены на то, чтобы не дать высоким сланцевым технологиям развиваться. То есть — ограничивать добычу и поддерживать искусственный дефицит на том уровне, чтобы цена держалась максимально высокой, но не выше 43$. Вдумайтесь, это само по себе логично и даже по-киношному красиво: картель слаборазвитых стран традиционной трубы при помощи монопольного сговора изо всех сил пытается искусственным дефицитом сдержать развитие новейших прогрессивных технологий, родившихся в высокоразвитой стране со свободной рыночной экономикой. Ну логично же, да?



Всё это с переменным успехом продолжалось до 4 марта 2020 года, когда на очередном слёте нефтяных спекулянтов председательствующая Саудовская Аравия поставила вопрос повестки дня: очередной срок наших соглашений заканчивается к апрелю, поэтому, как обычно, давайте их продлевать. И все такие хором: «давайте!» А саудиты (как мы увидим далее — вовсе не дураки) продолжают: но в связи с коронавирусом и ожидаемым упадком экономики Китая и других крупных потребителей нефти есть предложение — еще немного сократить добычу, на общую сумму 1,5 миллиона баррелей в сутки.



Все 24 страны согласны. Но тут встает российская делегация (и только она одна). Разумеется, с лицом, как на картинке выше. И говорит: а хрен вам! Вы, типа, думаете, что хитрые, и небось пытаетесь нас обмануть? Но мы вас насквозь видим, мы великая страна, и у нас деды воевали. Продлить соглашение в старых рамках — это мы готовы, для того и приехали. А вот говорить о дополнительном снижении — это хренушки!



Саудиты всякое повидали, но в шоке от такого напора людей, которых считали своими партнерами по борьбе с США. Отвечают: пардон, вы наверно нас не так поняли? Мы не предлагаем сократить добычу вам, мы предлагаем сократить пропорционально всем! И не на пустом месте, а в наших общих интересах! Чисто по той причине, что надвигается эпидемия и кризис, остановились в Китае заводы. Не дай Аллах, через месяц могут остановиться даже авиаперевозки. Нефть будет вообще не нужна в таких количествах! Именно поэтому мы предлагаем всем нам (и в первую очередь нам, саудитам, у нас больше всего) сократить добычу, временно.



На что русская делегация гордо отвечает: нет, и точка! Потому что мы великая страна и боремся с американцами. А вы тут все — их подстилки и агенты влияния! Наши экономисты выяснили, что несмотря на старания ОПЕК и все ограничения по добыче, которыми вы облагаете Россию, сланцевые технологии американцев все равно развиваются, дешевеют, и шаг за шагом отвоевывают наши рынки и сферы влияния! Вы все тут — сплошной картельный заговор против России! А Россия не желает терять свои рынки сбыта, ясно? Мы не позволим никому сокращать наши сферы влияния, столь для нас важные и доходные! Поэтому на ваши предложения наш ответ: нет! Это наше последнее слово, будет так, как мы сказали, мы вас заставим с нами считаться!



С этими словами российская делегация разворачивает и гордо уезжает. То есть, буквально — хлопнув дверью перед носом саудитов: «министр энергетики России Александр Новак покинул встречу, не дождавшись ее окончания...» Вы представили себе эту картину? Зал, встреча, переговоры, все сидят, пытаются понять мотивы друг друга и найти компромисс, а один (тот, кого уговаривали всем миром) гордо «покинул, не дождавшись окончания...» То есть, в полной уверенности, что достаточно нагнул этих обнаглевших саудитов и их команду из 24 стран третьего мира, показал, кто в мире главный, и те сейчас приползут заносить и извиняться.



И не то, чтобы министр энергетики принял это решение самостоятельно. Отнюдь. Над демаршем работала целая команда профессионалов. Сечин последний год



Саудиты переговоры не возобновили. По двум причинам. Во-первых, потому что они тоже уверены, что великая страна, тоже какие-то деды у них воевали, и вообще вот так вставать и хлопать дверью посреди разговора перед гордыми восточными принцами уж точно никому не позволяется. Сюрприз, да? А во-вторых, потому, что новое поколение саудитов на свои нефтяные деньги обучалось не в высшей школе КГБ у майора Ибанько, а в лучших экономических вузах Британии, и поэтому весьма неплохо работает головой и калькулятором. Калькулятор говорит, что нефти в Саудовской Аравии так много, а населения так мало, что нет особой разницы, продать баррель за 43$, продать 5 баррелей по 10$ или продать 10 баррелей по 5$ — все равно нефть почти бесплатна и неисчерпаема. И если для России собственные интересы выше интересов картеля из 24 стран, если Россия так эгоистично волнуется, что ее рынок сбыта завоюет США, то не логично ли будет тогда пойти и самим завоевать все ее рынки сбыта? Благо сделать это не слишком сложно по ряду причин...



Причина первая: нефтяные ресурсы России отнюдь не такие бездонные. Старые месторождения исчерпываются, осваивать новые очень затратно. А кормить на нефтяные деньги России все-таки приходится не только королевскую семью но и 130 миллионов не очень-то нужного, но пока живого населения. Поэтому для России очень невыгодно продавать пять баррелей по цене одного, а для саудитов норм.



Причина вторая: себестоимость добычи нефти у России гораздо выше, чем у саудитов (до 16$-28$ против 4$). И дело не только в невероятном количестве чиновничьих паразитов, присосавшихся к делам трубы, но в климате, транспорте, в гигантских размерах страны и расходах на трубопроводы. Ну и сами месторождения не так изобильны: нужны некоторые действия в вечной мерзлоте, чтобы нефть полилась, не просто воткнул трубу в песок.



И, наконец, особая причина в том, что российская нефть Urals по качеству сильно уступает саудовской Brent. Она «грязная», там высокое содержание серы, которую приходится отделять особым образом на особом оборудовании. Эта проблема традиционно решалась ценой: российская просто торговалась дешевле. Но в ситуации передела рынка это очень неудачное свойство: ведь потребителям, которые привыкли закупать нефть Urals, нет проблем перепрыгнуть на Brent. Но не наоборот: нефтезавод, привыкший работать с Brent, требует серьезной переделки, чтобы начать работать с Urals. То есть, это порог, раз спрыгнув с которого, забраться назад уже тяжело: три раза подумаешь, надо ли.



Иными словами, Россия выступила в роли сотрудника, который отправился в дирекцию скандалить и требовать повышения зарплаты, даже не догадавшись предположить, что дирекция сама давно размышляет на тему, нужен ли ей этот сотрудник. А мешает ей первой начать этот разговор лишь вежливость, уважение к многолетнему партнерству, нежелание ломать привычные схемы работы и начинать кадровые разборки на глазах остальных 24 сотрудников...



Хорошо понимая всё вышеперечисленное, саудиты просто берут и закрывают проект ОПЕК по причине несговорчивости основных игроков (Россию перед этим честно пытались уговаривать всем картелем 6 часов — именно на столько задержались переговоры против назначенного графика). И в итоге саудиты объявляют о своем решении с апреля расконсервировать дополнительные месторождения и не то, что уменьшить, а увеличить нефтедобычу аж на четверть. И остальной картель тоже побежал расчехлять трубы. Мировые цены на нефть, даже не дождавшись апреля (страшно подумать, что будет тогда) обрушиваются до уровня 28$, который ниже себестоимости не только американского сланца, но и многих российских месторождений, где себестоимость доходит до 28$ (а мы помним, что за серу еще надо делать скидку), в то время, когда у саудов нефть чистейшая и стоит 4$.



Итоги? Американцы пожимают плечами, консервируют сланец и наслаждаются по-настоящему низкими ценами. Рубль падает до 80 за доллар с намерением падать дальше. Акции всей российской нефтянки летят в плинтус. Экономика начинает трещать по швам и так жрать «запас прочности», что он больше не кажется ни запасом, ни прочности. А апрель даже еще и не начался. Топ-менеджеры российской нефтянки хватаются за головы и не могут понять, как такое вообще могло произойти, вроде всё сделали правильно и нагибали жестко по всем кремлевским методичкам. Но лед тронулся, и переиграть обратно уже не получится — похоже, саудиты не пугают, не залупились, а реально просчитали, что такая стратегия им выгодней. Полетело вниз настолько всё, что уже просто жаль потраченного времени Путина, который столько месяцев срался с Лукашенко из-за цен на нефть, а теперь, чем черт не шутит, возможно, даже Лукашенко начнет покупать ее у саудов по цене воды...



И конечно для всех нас это крайне неприятное ощущение, когда ебала жаба гадюку, а ты как раз живешь в гадюке. Впереди нас не ждет ничего хорошего: резкое падение уровня жизни, рост нищеты по всей стране, подорожание всего (и даже бензина, нефтянка страдает и хочет кушать), затяжной кризис и безработица, плюс навечно окопавшийся в Кремле Путин и выращенная им команда невероятно эффективных и дальновидных политиков. Про эпидемию я даже сейчас вообще не говорю.



Ну и разумеется, в ближайшие годы телевизор будет рассказывать, что во всех этих бедах виноваты американцы. А также их наймиты — отечественные либералы, давно выгнанные из Госдумы оппозиционеры, всякие блогеры, руферы, интернетчики, креаклы, интеллигенты, атеисты, чуваки с ленточками, вышедшие на митинг, и прочие ужасные внутренние глисты.



Господь подарил России 20 безбедных лет, чтобы она поднялась с колен и наладила себе наконец достойную жизнь. А мы их потратили на построение вертикали и однопартийной системы, на войну с Грузией, Украиной и Сирией, на борьбу с какими-то вымышленными креаклами и белоленточниками, на постройку храмов и дворцов, на развитие силовых структур, надзорных органов и росгвардий, а в основном — на конструирование уникальной государственной системы, в которой чиновники богаче бизнесменов. В этом вина или преступная беспечность каждого из нас, моя в том числе. И вот теперь мы пожнем плоды, которые заслужили.



Лео Каганов Все, я полагаю, в курсе, что российские высшие чиновники ездят на международные переговоры вот с таким лицом:Все эти лавровы, новаки, мишустины, сечины — у них же реально такие лица. У всех, как на подбор. Они живут с таким лицом, так себя ощущают, так позиционируют. На этом лице написано, что мы лучше, честнее, скромнее и умнее всех вас. Что у вас тут переговоры, а у нас здесь — спецоперация. И у нас деды воевали. И с нами, как ни с кем другим, надо считаться, и желательно деньгами. И мы заставим себя уважать любой ценой — даже ценой полного к нам неуважения. А наша борьба с Америкой и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, в общем, с ними нам вести незримый бой, так назначено судьбой.Итак, с этим официальным лицом российская делегация приезжает 4 марта 2020 на переговоры в Вену на заседание ОПЕК+. То есть — как бы вроде к своим друзьям и соратникам по борьбе. Что такое ОПЕК? Это международный картель нефтяных спекулянтов, состоящий из стран, в которых нефти больше, чем IQ. Вы не найдете в том картеле Норвегию (2% мировой добычи нефти) или Канаду (5%). Зато найдете Анголу, Нигерию, Ирак, Саудовскую Аравию, Венесуэлу — таких там 24 страны, чей общий уровень и положение принято политкорректно обозначать словом «развивающиеся». И плюс к ним — Россия, Казахстан и Узбекистан. Которые как бы делают вид, что вовсе не развивающиеся и им как бы немного стыдно участвовать в этом шабаше, но по факту конечно с ними, и именно их отражает значок «+» в аббревиатуре «ОПЕК+». Главный нефтедобытчик по объему в этой стае — Саудовская Аравия (13% мировой добычи). На втором месте Россия 12%. Далее идут Иран 5%, Ирак 5% и так далее. Задача картеля — держать цены на нефть максимально высокими, потому что это почти единственный источник существования этих стран. Делать это можно лишь одним способом: картельным сговором. То есть, создавать искусственный дефицит, договорившись между собой добывать нефти меньше, чем требует спрос. Чем картель успешно занимается с 1960 года.Для сравнения: США тоже добывают 12%. Причем, большая доля — это сланцевые технологии. О сланцевой технологии я писал подробно семь лет назад — разумеется, под вопли патриотов, что сланцевые технологии это пузырь и миф. Хотя на самом деле это очень высокая технология, требующая точнейшего оборудования, знаний и вычислительной техники. Но вот незадача: этот миф и пузырь почему-то все эти годы превосходно развивается в США, а его продукты успешно теснят конкурентов, хотя океан тому мешает. Развивается сланец в основном лишь в США, хотя бы потому, что в России и у Саудов можно воткнуть трубу, и нефть польется. А в США сланцем заняты сотни частных фирм и фирмочек, которые бьются между собой в честной конкуренции среди лучшего в мире инвестиционного климата, и в итоге снизили себестоимость барреля с 70$ до 43$. Ниже этой планки сланцевая добыча пока нерентабельна, консервируется до лучших времен.Поэтому последнее время все усилия картеля нефтяных спекулянтов направлены на то, чтобы не дать высоким сланцевым технологиям развиваться. То есть — ограничивать добычу и поддерживать искусственный дефицит на том уровне, чтобы цена держалась максимально высокой, но не выше 43$. Вдумайтесь, это само по себе логично и даже по-киношному красиво: картель слаборазвитых стран традиционной трубы при помощи монопольного сговора изо всех сил пытается искусственным дефицитом сдержать развитие новейших прогрессивных технологий, родившихся в высокоразвитой стране со свободной рыночной экономикой. Ну логично же, да?Всё это с переменным успехом продолжалось до 4 марта 2020 года, когда на очередном слёте нефтяных спекулянтов председательствующая Саудовская Аравия поставила вопрос повестки дня: очередной срок наших соглашений заканчивается к апрелю, поэтому, как обычно, давайте их продлевать. И все такие хором: «давайте!» А саудиты (как мы увидим далее — вовсе не дураки) продолжают: но в связи с коронавирусом и ожидаемым упадком экономики Китая и других крупных потребителей нефти есть предложение — еще немного сократить добычу, на общую сумму 1,5 миллиона баррелей в сутки.Все 24 страны согласны. Но тут встает российская делегация (и только она одна). Разумеется, с лицом, как на картинке выше. И говорит: а хрен вам! Вы, типа, думаете, что хитрые, и небось пытаетесь нас обмануть? Но мы вас насквозь видим, мы великая страна, и у нас деды воевали. Продлить соглашение в старых рамках — это мы готовы, для того и приехали. А вот говорить о дополнительном снижении — это хренушки!Саудиты всякое повидали, но в шоке от такого напора людей, которых считали своими партнерами по борьбе с США. Отвечают: пардон, вы наверно нас не так поняли? Мы не предлагаем сократить добычу вам, мы предлагаем сократить пропорционально всем! И не на пустом месте, а в наших общих интересах! Чисто по той причине, что надвигается эпидемия и кризис, остановились в Китае заводы. Не дай Аллах, через месяц могут остановиться даже авиаперевозки. Нефть будет вообще не нужна в таких количествах! Именно поэтому мы предлагаем всем нам (и в первую очередь нам, саудитам, у нас больше всего) сократить добычу, временно.На что русская делегация гордо отвечает: нет, и точка! Потому что мы великая страна и боремся с американцами. А вы тут все — их подстилки и агенты влияния! Наши экономисты выяснили, что несмотря на старания ОПЕК и все ограничения по добыче, которыми вы облагаете Россию, сланцевые технологии американцев все равно развиваются, дешевеют, и шаг за шагом отвоевывают наши рынки и сферы влияния! Вы все тут — сплошной картельный заговор против России! А Россия не желает терять свои рынки сбыта, ясно? Мы не позволим никому сокращать наши сферы влияния, столь для нас важные и доходные! Поэтому на ваши предложения наш ответ: нет! Это наше последнее слово, будет так, как мы сказали, мы вас заставим с нами считаться!С этими словами российская делегация разворачивает и гордо уезжает. То есть, буквально — хлопнув дверью перед носом саудитов: «министр энергетики России Александр Новак покинул встречу, не дождавшись ее окончания...» Вы представили себе эту картину? Зал, встреча, переговоры, все сидят, пытаются понять мотивы друг друга и найти компромисс, а один (тот, кого уговаривали всем миром) гордо «покинул, не дождавшись окончания...» То есть, в полной уверенности, что достаточно нагнул этих обнаглевших саудитов и их команду из 24 стран третьего мира, показал, кто в мире главный, и те сейчас приползут заносить и извиняться.И не то, чтобы министр энергетики принял это решение самостоятельно. Отнюдь. Над демаршем работала целая команда профессионалов. Сечин последний год писал докладные Путину , «что сделка ОПЕК+ помогает только США» и «Россия теряет долю на рынке». Директор из института энергетики Громов очень умно объяснял, что «дополнительные обязательства повлекут реальное сокращение добычи, а значит — снижение капитализации российских компаний» (интересно, что он говорит сейчас, когда капитализация российских нефтяников рухнула небывало)... Ну а буквально накануне, 1 марта, Путин мимоходом призвал к себе ведущих нефтяников в терминал «Внуково-2», улетая по делам в Ростов (что тоже хорошо характеризует отношение к проблеме) и на этом закрытом совещании проинструктировал, как вести себя c ОПЕК: мол сделка ОПЕК+ конечно важна, однако помните, что «у российской экономики достаточный запас прочности» чтобы пережить любые колебания цен, и нам важно, чтобы «ущерб от падения спроса несли и американские производители сланцевой нефти»... То есть, многоходовочка из одного хода была спланирована заранее командой руководящих гениев на самом высоком уровне и в полном соответствии с басней Крылова «Свинья и дуб». Что же было дальше?Саудиты переговоры не возобновили. По двум причинам. Во-первых, потому что они тоже уверены, что великая страна, тоже какие-то деды у них воевали, и вообще вот так вставать и хлопать дверью посреди разговора перед гордыми восточными принцами уж точно никому не позволяется. Сюрприз, да? А во-вторых, потому, что новое поколение саудитов на свои нефтяные деньги обучалось не в высшей школе КГБ у майора Ибанько, а в лучших экономических вузах Британии, и поэтому весьма неплохо работает головой и калькулятором. Калькулятор говорит, что нефти в Саудовской Аравии так много, а населения так мало, что нет особой разницы, продать баррель за 43$, продать 5 баррелей по 10$ или продать 10 баррелей по 5$ — все равно нефть почти бесплатна и неисчерпаема. И если для России собственные интересы выше интересов картеля из 24 стран, если Россия так эгоистично волнуется, что ее рынок сбыта завоюет США, то не логично ли будет тогда пойти и самим завоевать все ее рынки сбыта? Благо сделать это не слишком сложно по ряду причин...Причина первая: нефтяные ресурсы России отнюдь не такие бездонные. Старые месторождения исчерпываются, осваивать новые очень затратно. А кормить на нефтяные деньги России все-таки приходится не только королевскую семью но и 130 миллионов не очень-то нужного, но пока живого населения. Поэтому для России очень невыгодно продавать пять баррелей по цене одного, а для саудитов норм.Причина вторая: себестоимость добычи нефти у России гораздо выше, чем у саудитов (до 16$-28$ против 4$). И дело не только в невероятном количестве чиновничьих паразитов, присосавшихся к делам трубы, но в климате, транспорте, в гигантских размерах страны и расходах на трубопроводы. Ну и сами месторождения не так изобильны: нужны некоторые действия в вечной мерзлоте, чтобы нефть полилась, не просто воткнул трубу в песок.И, наконец, особая причина в том, что российская нефть Urals по качеству сильно уступает саудовской Brent. Она «грязная», там высокое содержание серы, которую приходится отделять особым образом на особом оборудовании. Эта проблема традиционно решалась ценой: российская просто торговалась дешевле. Но в ситуации передела рынка это очень неудачное свойство: ведь потребителям, которые привыкли закупать нефть Urals, нет проблем перепрыгнуть на Brent. Но не наоборот: нефтезавод, привыкший работать с Brent, требует серьезной переделки, чтобы начать работать с Urals. То есть, это порог, раз спрыгнув с которого, забраться назад уже тяжело: три раза подумаешь, надо ли.Иными словами, Россия выступила в роли сотрудника, который отправился в дирекцию скандалить и требовать повышения зарплаты, даже не догадавшись предположить, что дирекция сама давно размышляет на тему, нужен ли ей этот сотрудник. А мешает ей первой начать этот разговор лишь вежливость, уважение к многолетнему партнерству, нежелание ломать привычные схемы работы и начинать кадровые разборки на глазах остальных 24 сотрудников...Хорошо понимая всё вышеперечисленное, саудиты просто берут и закрывают проект ОПЕК по причине несговорчивости основных игроков (Россию перед этим честно пытались уговаривать всем картелем 6 часов — именно на столько задержались переговоры против назначенного графика). И в итоге саудиты объявляют о своем решении с апреля расконсервировать дополнительные месторождения и не то, что уменьшить, а увеличить нефтедобычу аж на четверть. И остальной картель тоже побежал расчехлять трубы. Мировые цены на нефть, даже не дождавшись апреля (страшно подумать, что будет тогда) обрушиваются до уровня 28$, который ниже себестоимости не только американского сланца, но и многих российских месторождений, где себестоимость доходит до 28$ (а мы помним, что за серу еще надо делать скидку), в то время, когда у саудов нефть чистейшая и стоит 4$.Итоги? Американцы пожимают плечами, консервируют сланец и наслаждаются по-настоящему низкими ценами. Рубль падает до 80 за доллар с намерением падать дальше. Акции всей российской нефтянки летят в плинтус. Экономика начинает трещать по швам и так жрать «запас прочности», что он больше не кажется ни запасом, ни прочности. А апрель даже еще и не начался. Топ-менеджеры российской нефтянки хватаются за головы и не могут понять, как такое вообще могло произойти, вроде всё сделали правильно и нагибали жестко по всем кремлевским методичкам. Но лед тронулся, и переиграть обратно уже не получится — похоже, саудиты не пугают, не залупились, а реально просчитали, что такая стратегия им выгодней. Полетело вниз настолько всё, что уже просто жаль потраченного времени Путина, который столько месяцев срался с Лукашенко из-за цен на нефть, а теперь, чем черт не шутит, возможно, даже Лукашенко начнет покупать ее у саудов по цене воды...И конечно для всех нас это крайне неприятное ощущение, когда ебала жаба гадюку, а ты как раз живешь в гадюке. Впереди нас не ждет ничего хорошего: резкое падение уровня жизни, рост нищеты по всей стране, подорожание всего (и даже бензина, нефтянка страдает и хочет кушать), затяжной кризис и безработица, плюс навечно окопавшийся в Кремле Путин и выращенная им команда невероятно эффективных и дальновидных политиков. Про эпидемию я даже сейчас вообще не говорю.Ну и разумеется, в ближайшие годы телевизор будет рассказывать, что во всех этих бедах виноваты американцы. А также их наймиты — отечественные либералы, давно выгнанные из Госдумы оппозиционеры, всякие блогеры, руферы, интернетчики, креаклы, интеллигенты, атеисты, чуваки с ленточками, вышедшие на митинг, и прочие ужасные внутренние глисты.Господь подарил России 20 безбедных лет, чтобы она поднялась с колен и наладила себе наконец достойную жизнь. А мы их потратили на построение вертикали и однопартийной системы, на войну с Грузией, Украиной и Сирией, на борьбу с какими-то вымышленными креаклами и белоленточниками, на постройку храмов и дворцов, на развитие силовых структур, надзорных органов и росгвардий, а в основном — на конструирование уникальной государственной системы, в которой чиновники богаче бизнесменов. В этом вина или преступная беспечность каждого из нас, моя в том числе. И вот теперь мы пожнем плоды, которые заслужили. Имидж абсолютно недоговороспособной страны — вот то, что получила в итоге Россия. Сделав всё, чтобы этого добиться. Если кто-то на Западе надеялся, что уйдет Путин и придет чуть более вменяемый человек, с которым получится строить диалоги, будет можно верить его обещаниям, и у него будут какие-то более полезные для политика качества, нежели умение периодически всех удивлять, принимая в одно рыло нелогичные, зато очень «неожиданные решения»... Россия только что показала всем партнерам и потенциальным инвесторам, что Путин не хромая утка, а утка навсегда, поэтому в ближайшие 15 лет никакой договороспособности и потепления инвестиционных климатов от России ждать не следует.Но главное наше всё — воображаемая борьба с Америкой. Возведенная сегодня уже практически в статус русской национальной идеи, она ведет свое происхождение исключительно от комплексов и басни Крылова про Моську. Понятно, что Америке, сидящей на той стороне глобуса, с населением, превышающим российское в 3 раза, с ВВП, превышающим российский в 13 раз, вообще одинаково плевать на Россию, Пакистан и прочие ядерные державки третьего мира. Но Россия так не думает. Наказать Америку за вымышленные обиды (которые никто даже не пытался сформулировать, потому что стыдно даже начать) — вот современная российская идея на всех уровнях власти.



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