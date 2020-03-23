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Скоро в киевском транспорте будет кататься по три контролера
23 марта 2020 | 08:38
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В связи с тем, что с понедельника в Киеве ограничивают возможность пользоваться общественным транспортом, не менее двух сотрудников Национальной полиции и одного Киевского городского общественного формирования "Муниципальная стража" будут контролировать наличие специального разрешения.
Об этом говорится в протоколе постоянной комиссии Киевской городской государственной администрации по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, подписанном мэром Киева, председателем КГГА Виталием Кличко 21 марта, передают Українськi Новини.
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