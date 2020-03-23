Скоро в киевском транспорте будет кататься по три контролера

23 марта 2020 | 08:38

В связи с тем, что с понедельника в Киеве ограничивают возможность пользоваться общественным транспортом, не менее двух сотрудников Национальной полиции и одного Киевского городского общественного формирования "Муниципальная стража" будут контролировать наличие специального разрешения.

Об этом говорится в протоколе постоянной комиссии Киевской городской государственной администрации по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, подписанном мэром Киева, председателем КГГА Виталием Кличко 21 марта, передают Українськi Новини.



"Главному управлению Национальной полиции в Киеве, Управлению патрульной полиции в Киеве обеспечить присутствие работников в количестве не менее 2 лиц в каждой единице наземного общественного транспорта, которая будет двигаться по отдельно определенному маршруту, и проверку наличия специального билета, удостоверения лица и средств индивидуальной защиты. Киевскому городскому общественному формированию по охране и правопорядку государственной границы "Муниципальная стража" обеспечить присутствие работников в количестве не менее 1 лица в каждой единице наземного общественного транспорта... до улучшения эпидемической ситуации", - сказано в нем.



Полиции также поручено обеспечить общественный порядок и выполнение ограничительных мер на остановках общественного транспорта в Киеве.



Департаменты КГГА и районные государственные администрации Киева должны внести предложения по необходимому количеству изготовления спецбилетов до 22 марта на основании обращений руководителей, предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Киева.