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Двое аваковских супергероев в Николаеве напились, помочись на авто и подстрелили его владельца

23 марта 2020 | 14:00

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В Никоалеве в минувшую субботу на проспекте Героев Сталинграда произошла драка, в ходе которой было применено огнестрельное оружие.


Как сообщают Новости N, двое сотрудников полиции — старший лейтенант и сержант — распивали спиртное во дворе жилого дома по ул. Новоодесской. Через некоторое время оба почувствовали потребность справить малую нужду. Не придумав ничего лучшего, товарищи по бутылке подошли к стоящему во дворе автомобилю и принялись мочиться возле него (некоторые очевидцы утверждают, что прямо на автомобиль). Именно в этот момент на балкон вышел хозяин авто. Увидев происходящее он возмущенно закричал, однако друзья-собутыльники послали его по известному адресу. Тогда хозяин автомобиля спустился вниз. Между ним и пьяными полицейскими возникла ссора, которая быстро переросла в драку. В ходе столкновения старший лейтенант полиции достал травматический пистолет «ФОРТ». Увидев оружие, хозяин автомобиля попытался убежать, однако офицер полиции несколько раз выстрелил ему вслед, дважды попав в убегавшего мужчину.

 
Очевидцы происшествия вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия патрульные задержали старшего лейтенанта полиции Ч. Участвовавший вместе с ним в конфликте сержант успел убежать. Раненого владельца автомобиля «скорая» увезла в БСМП.
 
После того, как патрульные доложили об обстоятельствах инцидента, на место происшествия выехало едва ли не все руководство Николаевской полиции: начальник ГУ НП в Николаевской области, полковник полиции Александр Анохин, его заместитель Максим Ахрамеев, начальник Центрального райотдела полиции Александр Гринчук и другие.
 
Выяснилось, что оба полицейских, участвовавших в инциденте, проходят службу в роте полиции особого назначения. На момент происшествия оба были вне службы.



комментарии [1]

23.03.2020 14:28     Привратник Насколько я помню и разбираюсь в этом, полицейский,одетый в форменную одежду, считался всегда исполняющим обязанности сотрудника МВД. И,когда привлекают гражданское лицо к ответственности за сопротивление сотруднику полиции, либо нанесение ему телесных повреждений, не имеет значения был он на службе, не был ли, вкатывают обвиняемому по полной. В статье не указано были ли сотрудники в форме и представлялись ли потерпевшему, как сотрудники. Все как-то обтекаемо. По мне, уволить и под суд.
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