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СШа потратит безумніе деньги на борьбу с коронавирусом

25 марта 2020 | 09:57

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6 триллионов долларов планируют потратить за несколько месяцев.


На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 США готовы выделить $6 трлн - четверть всего ВВП страны. Читайте также США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса – ВОЗ Из них $4 трлн выделяется из федерального резерва, $2 трлн составит прямая помощь, сообщил экономический советник президента США Ларри Кудлоу, передает kommersant. «Этот пакет станет самой крупной программой помощи в истории Соединенных Штатов. Мы приближаемся к трудному периоду, но мы думаем, что он продлится всего несколько недель. Может недели, может месяцы, но точно не годы, это точно», - сказал Кудлоу на брифинге в Белом доме. Отмечается, что выделение $2 трлн должен одобрить Сенат Конгресса США. В случае поддержки, средства будут направлены напрямую американским семьям (по $3 тыс.), для авиационной отрасли и в виде кредитов малому бизнесу.

 УНИАН 



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