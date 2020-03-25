Українські вчені не змогли дістатися полярної станції через коронавірус

25 марта 2020 | 12:55

Через пандемію коронавірусу українська команда 25-ї антарктичної експедиції, яка кілька днів тому вирушила на станцію "Академік Вернадський", не змогла дістатися Антарктиди й мусила повернутися в Київ. Про це повідомило Міністерство освіти й науки України. В Антарктиці українські полярники ведуть унікальні дослідження з метеорології, океанографії, вивчають "озонову діру" тощо. Деякі з цих досліджень безперервно тривають впродовж десятиліть.

Експедиція мала змінити на станції своїх колег, які працюють на "Вернадському" вже близько року.

У її складі складі 12 учасників - 10 чоловіків і 2 жінки.

Чому не доїхали?

Українська команда вирушила 16 березня, але дістатися Антарктиди не змогла через карантин у Чилі та майже всіх країнах Південної Америки.

"Ми встигли вилетіти в останній день, коли можна було виїхати з України. Але Колумбія закрила аеропорт для пересадки, і закрилась Чилі - запровадила драконівські карантинні заходи", - розповів ВВС News Україна очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Учасники експедиції повернулися до Києва і почуваються добре, після приземлення літака вони пройшли температурний скринінг.

Весь склад експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, а наступного тижня всім зроблять лабораторний тест на коронавірус.

Які тепер загрози для станції?

Зараз МОН та Національний антарктичний науковий центр, разом з МЗС України, шукають шляхи, щоб усе ж доправити експедицію на станцію.

"Ключова проблема тепер - зробити перезмінку на станції. Це стосується і людей, і пального, і харчів", - розповідає Євген Дикий.

А перезмінку зробити можливо лише поки шлях до Антарктиди не вкрила крига і може пройти судно, пояснює він.

Зазвичай станція ізольована 8-9 місяців на рік.

Остаточно зірвалася частина робіт з модернізації станції, які мали бути виконанні вже зараз.

За словами Євгена Дикого, існують непогані шанси на те, що ротацію зимувального складу все ж вдасться здійснити у квітні.

Цей рік, зазначає пан Дикий, є аномально теплим і сприятлива "льодова обстановка" може протриматися увесь квітень.

Він сподівається, що до кінця квітня українська експедиція все ж дістанеться до Антарктиди.

"Ми намагаємося скористатися погодою і все ж таки до кінця квітня ротацію здійснити", - каже науковець.

Дістатися з України в Антарктиду раніше можна було за тиждень, але із теперішніми обмеженнями авіасполучення, вочевидь, знадобиться більше часу.

У крайньому разі доведеться попросити людей, які там є зараз, залишитися на другий рік поспіль.

Технічно це можливо, каже Євген Дикий.

"Ми відпрацьовуємо варіант, що навіть якщо людей не допустять, спільно з чилійською владою завезти на станцію запас харчів і продовольства, й евакуювати хоча б частину людей, бо зараз там багато їх", - каже він.

Зараз на станції працює 27 людей.

Про консервацію станції не йдеться. Про зупинку спостережнь - також.

"Припиняти ті спостереження, які є найбільш цінними, і які тривають впродовж десятиліть - метеорологічні, магнітометричні, іоносферні - такий варіант не розглядається", - каже Дикий.

У найгіршому разі - там залишать мінімальний склад, щоб підтримувати життєдіяльність станції і дослідження.

BBC