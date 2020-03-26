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Мы – не они. Почему нам не нужны аппараты ИВЛ
26 марта 2020 | 10:56 , Олег Ельцов. ТЕМА
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Украина пытается копировать развитые страны в противодействии коронавирусу, забывая, что мы – нищие, наивные, вороватые. Здесь нужны другие методы и иные статьи расходов.
Закупать аппараты искусственной вентиляции легких нельзя! Нам они не помогут. А ОНИ пусть обеспечивают себя сами.
Нардеп Шахов, подхвативший вирус, рассказывает о своем житье-бытье в инфекционном отделении Александровской больницы сайту «Страна». Он там с 21 марта в персональной палате с холодильником и, следует предположить, нужником. По его словам, в этом же отделении находится еще четверо его коллег. По свидетельству Шахова, младший медперсонал буквально валится с ног от нагрузки, постоянно поступают новые больные.
У меня вопрос, который коллеги забыли поставить Шахову: а он и его коллеги-соседи при смерти? Насколько тяжелое их состояние в сравнении с остальными пациентами, почему они не дома на самоизоляции? Почему от народа утаили информацию о критическом состоянии здоровья четырех его избранников? У всех ли больных те же условия, что у Шахова: персональная палата с кнопкой для вызова персонала? Что за прибор выглядывает из-за плеча народного избранника на фотографии из больницы: случаем не аппарат ли искусственной вентиляции легких? А во всех палатах отделения он есть или только у нардепов?..
Я бы спросил еще у Шахова: что ему известно о переоборудовании ординаторских комнат персонала Александровской больницы в ВИП-палаты для будущих хозяев жизни, сраженных недугом? И про распоряжение КМДА о создании привилегированных условий для «не таких как все» тоже спросил бы. Но я спрашивать не стану, а просто констатирую: хайп про необходимость немедленной закупки максимально большого числа аппаратов ИВЛ не просто излишен, но вреден. И вот почему.
Во-первых, такие аппараты – высокотехнологичное изделие, требующее высококлассных специалистов-операторов. У нас их просто недостаточно. Не даром масса таких аппаратов сегодня находится в лечебных заведениях Украины в нерабочем состоянии. Обучение – длительный процесс. Поставь к аппарату медика, который изучал принцип его работы на студенческой скамье – и он превратится в убийцу, а не спасителя.
Во-вторых, аппараты эти очень дорогие, а на их стоимость еще накладывается наценка ввиду ажиотажного спроса по всему миру. Сюда же добавим коррупционную наценку: наши чиновники не упустят возможность нагреть руки при хаотичных закупках без аукционов обходя систему Прозорро. В итоге сотни миллионов и миллиарды гривен будут выброшены на ветер.
В-третьих, сколько бы мы не закупили таких аппаратов, их все равно на всех не хватит. На вас, дорогие пересични украинцы, точно не хватит. Они, укомплектованные редкими специалистами, которые еще остались в нашей стране, будут монополизированы ВИП-больными вроде вышеупомянутого нардепа Шахова и прочих блатных, чья жизнь намного ценнее жизней тех, кому перекрыли метро, кого не пускают в общественный транспорт и кого массово увольняют. Таким образом, лохторат своими налогами обеспечит своих вождей всем необходимым в их героической битве с коварным вирусом.
В конце-концов, наши политики и вороватые чиновники давно лечатся за рубежом. Может пусть и на этот раз попробуют действовать по той же схеме? Пусть обратятся к контрабандистам, те проведут их тайными тропами за рубежи отчизны. И вот там просите политического убежища, умоляйте о спасении своих жизней, потрясая кошельками с наличкой…
Подумайте, уважаемые наивные налогоплательщики: может все же стоит направить деньги, сэкономленные на закупке бесполезных аппаратов ИВЛ, на что-то полезное – маски, антисептик, на компенсации безработным и на поддержку наиболее незащищенных украинцев, которых с каждым днем становится все больше?..
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