Заключенных в земле Северный Рейн - Вестфалия распустили по домам

28 марта 2020 | 10:21

Министр юстиции немецкой земли Северный Рейн - Вестфалия Петер Бизенбах из правящей партии христианских демократов принял необычное решение в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Как сообщает focus.de, чиновник разослал распоряжение руководителям 36 исправительных учреждений региона, предписывающее немедленно отправить часть заключенных по домам.

Речь идет о людях, осужденных за нетяжкие преступления на сроки до 18 месяцев или отправленных за решетку из-за того, что не уплатили штраф. Амнистия ждет всех, кто и так или иначе должен был освободиться до 20 июля. По данным министерства, заболевших COVID-19 в тюрьмах земли нет, мера принята для профилактики. Она коснется примерно тысячи из 16000 местных заключенных.

Между тем шеф полиции Гамбурга Ральф Мартин Майер рассказал порталу Spiegel online, что преступность в вольном ганзейском городе "ушла в онлайн". Самый распространенный вид мошенничества теперь - выманивание у граждан денег за маски с фейковых сайтов. Зато число "контактных" преступлений - взломов квартир, уличных ограблений - заметно снизилось, ведь карманникам тоже приходится держать дистанцию в полтора метра, да и в большинстве своем люди в основном сидят по домам.