Одной спутниковой интернет-сетью будет меньше

28 марта 2020 | 19:23

Британский спутниковый оператор OneWeb подал заявление о добровольном банкротстве. Об этом решении 27 марта 2020 года компания сообщила в пресс-релизе.

Ходатайство о банкротстве компания OneWeb подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк, США, в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве. Также компания заявляет, что усилия компании привлечь дополнительное финансирование на реализацию программ запуска спутников в соответствии с имевшимися планами не увенчались успехом. В настоящее время OneWeb собирается уволить часть сотрудников, чтобы сократить расходы.



Деятельность OneWeb поддерживала финансовая группа SoftBank Group Corp. Однако, серьезная конкуренция со стороны Amazon и SpaceX, невозможность получить разрешение на нужные частоты в России, эпидемия коронавируса и глобальный экономический кризис серьезно повлияли на реализацию программ OneWeb и начали рушить текущие планы компании.



Согласно публикациям представителей OneWeb в твиттере, компания все еще надеется на то, что ее усилия не пропадут даром.



«Мы по-прежнему убеждены в социальной и экономической ценности нашей миссии — объединить всех и везде. Сегодня в OneWeb наступили трудные дни. Множество наших специалистов отдавали всю свою энергию, прилагали неимоверные усилия и старались максимально помочь компании и нашей миссии. Мы надеемся, что все текущие разработки, включая спутниковую группировку и наземные системы связи, будут продолжать развиваться и работать. С тяжестью на сердце мы были вынуждены сократить часть персонала, а оставшиеся сотрудники будут заниматься поддержкой и управлением ранее запущенных спутников и готовиться к работе с новыми управляющими и инвесторами», — заявили в OneWeb



Ранее 21 марта 2020 года OneWeb успешно запустила тридцать четыре спутника связи на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Сейчас спутниковая группировка компании состоит из семидесяти четырех космических аппаратов. Полный состав группировки спутников OneWeb должен был состоять из почти шестисот аппаратов.



В июне 2015 года компании Arianespace и OneWeb подписали контракт на двадцать один пуск ракет-носителей «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» для выведения в космос необходимого количества спутников для проекта. По плану британской компании, космические аппараты должны были предоставить широкополосный доступ в интернет пользователям всего мира к 2027 году. Автор этого проекта — бывший сотрудник Google Грег Уайлер. С Байконура намечались девять пусков (два уже выполнены), с Восточного — шесть, с Куру — шесть (один уже выполнен).



Проект OneWeb собирался обеспечить высокоскоростной доступ в интернет пользователей по всему миру к 2027 году.