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Цены на нефть растут после разговора Трампа с Путиным
31 марта 2020 | 12:09
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Цены на нефть растут во вторник, 31 марта, отойдя от 18-летних минимумов, достигнутых в связи с падением спроса из-за коронавируса, поскольку президент США Дональд Трамп и российский руководитель Владимир Путин договорились о консультациях для стабилизации рынков. Об этом сообщает агентство Reuters.
Нефть марки Brent выросла на 1,3%, до 23,06 доллара за баррель, после закрытия в понедельник на уровне 22,76 доллара, самого низкого уровня с ноября 2002 года.
Американская нефть WTI подорожала на 6,0%, до 21,30 долларов за баррель после того, как на предыдущей сессии она достигла уровня 20,09 долларов, самого низкого уровня с февраля 2002 года.
Рынки нефти столкнулись с двойным ударом из-за вспышки коронавируса и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией после того, как ОПЕК и другие производители не смогли договориться о более глубоких сокращениях, чтобы поддержать цены на нефть в начале марта.
Президенты США и России по телефону обсудили мировой рынок нефти и договорились о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики, сообщил Кремль в понедельник.
"Цены на нефть восстанавливаются с почти 18-летнего минимума в надежде, что опасения о перенасыщении (рынка), могут наконец несколько ослабнуть", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик по рынку брокера OANDA.
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