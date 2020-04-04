|
Комендантська година та пересування по одному: голова МОЗ анонсував посилення карантину
04 апреля 2020 | 11:00
распечатать комментарии [0] добавить в
Уряд має намір обмежити час пересування людей на вулиці, а також дозволити пересуватися вулицями лише по одному.
Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” повідомив новопризначений міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Я вважаю за необхідне, щоб у нас не було італійського або іспанського сценарію, посилити карантинні заходи. Іншого шляху просто не існує”, — заявив він.
За словами міністра, під час сьогоднішнього засідання уряд прийняв рішення посилити карантинні заходи, а саме — обмежити час пересування громадян по вулиці (комендантська година) та заборонити перебування на вулиці навіть групами по дві людини.
“У чому полягатимуть заходи, які були прийняті на уряді та найближчим часом буде цю постанову уряду опубліковано. Буде обмежено пересування людей щодо часу перебування на вулиці. Будуть закриті всі спортивні майданчики, сквери, будуть заборонені всі масові будь-які події. Також це буде стосуватися перебування в засобах індивідуального захисту. І того, що не можна буде пересуватися навіть по двоє, якщо ти нікому не допомагаєш”, — сказав міністр.
также читайте
[31.03.2020]
[30.03.2020]
[29.03.2020]
[29.03.2020]
|
по теме
Белорусы купят у русских нефть по 4 доллара за баррель
02. 04. 2020 | 17:13
В апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене в $4 за баррель, сообщил глава правительства страны Сергей Румас.
Россия не будет увеличивать добычу нефти с 1 апреля
01. 04. 2020 | 16:46
Как сообщил источник в трейдинговых кругах, Саудовская Аравия уже подняла производство нефти свыше 12 млн баррелей в сутки.
Цены на нефть растут после разговора Трампа с Путиным
31. 03. 2020 | 12:09
Цены на нефть растут во вторник, 31 марта, отойдя от 18-летних минимумов, достигнутых в связи с падением спроса из-за коронавируса, поскольку президент США Дональд Трамп и российский руководитель Владимир Путин договорились о консультациях для стабилизации рынков. Об этом сообщает агентство Reuters.
ООН допускает дефицит продовольствия
31. 03. 2020 | 11:55
Об угрозе заявила Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, передает "ДС" со ссылкой на CNBC.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»