Комендантська година та пересування по одному: голова МОЗ анонсував посилення карантину

04 апреля 2020 | 11:00

Уряд має намір обмежити час пересування людей на вулиці, а також дозволити пересуватися вулицями лише по одному.

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” повідомив новопризначений міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Я вважаю за необхідне, щоб у нас не було італійського або іспанського сценарію, посилити карантинні заходи. Іншого шляху просто не існує”, — заявив він.

За словами міністра, під час сьогоднішнього засідання уряд прийняв рішення посилити карантинні заходи, а саме — обмежити час пересування громадян по вулиці (комендантська година) та заборонити перебування на вулиці навіть групами по дві людини.

“У чому полягатимуть заходи, які були прийняті на уряді та найближчим часом буде цю постанову уряду опубліковано. Буде обмежено пересування людей щодо часу перебування на вулиці. Будуть закриті всі спортивні майданчики, сквери, будуть заборонені всі масові будь-які події. Також це буде стосуватися перебування в засобах індивідуального захисту. І того, що не можна буде пересуватися навіть по двоє, якщо ти нікому не допомагаєш”, — сказав міністр.