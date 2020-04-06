Власть - зеро 06 апреля 2020 | 10:26 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Пост не про вирус, а про чиновничий идиотизм.

Украинцы три недели к ряду ждут наступления апокалипсиса в виде экспоненциальной кривой умерших. Пока ожидания не оправдываются: 39 человек. Это от коронавируса. Сколько уже умерло от нервных расстройств, сердечно-сосудистых болезней, вызванных повсеместным психозом, сколько – от элементарной невозможности получить необходимую помощь и от безденежья – их никто не считает. Как никто не измеряет те неудобства, потери и страдания, которые принесли нашим небогатым гражданам идиотические инициативы властей перекрыть транспортное сообщение.

Давеча мэр Киева Кличко пригрозил: если вирус будет наступать – запретим ездить и на частном транспорте! Да уж куда дальше-то наступать: аж 1300 заболевших, 39 умерших за три недели… Кстати, а почему нигде нет сравнительной таблицы с данными смертности от гриппа в прошлые годы за тот же период?..

Но я не о статистике, я про чиновничий идиотизм.

Запретить выходить на улицу без маски, не появляться в парках и прибрежных зонах – это чертовски мудро. То есть, безвылазно сидеть неделями в замкнутом помещении – это во спасение от злого вируса, а вот прогулки и фитотерапия в парке, медитация с удочкой на берегу реки или озера – это опасно.

Фактически посадить под домашний арест, да еще самым антиконституционным образом стариков, а особенно детей, запретив выходить на детские площадки – это во благо, безусловно. Равно как и блокировать всеми возможными способами работу транспорта.

Все эти идиотские меры, возможно, отчасти сгладили кривую заболеваемости. Но можно уверенно говорить, что они же тотально подорвали физическое и психическое здоровье нации. Что еще долго будет проявляться в росте самых разнообразных болезней и смертности.

А главное, что в своей непримиримой борьбе с вирусом и со своим населением власть решила задействовать единственную функцию: запретить все что можно! ОК, а что вы предприняли для облегчения жизни простых украинцев? Да ничего. Может начнете раздавать по 1000 долларов, как это делают многие страны? Нет, не начнем. А вот ввести штрафы на уровне самых богатых европейских стран – это пожалуйста.

Мэр Кличко не устает пугать киевлян штрафами за появление в парке. Этот спортсмен-чемпион имеет хотя бы элементарное понятие про иммунитет? Пусть ему личный врач расскажет, что людей сегодня гнать надо на улицы, на весеннее солнышко и в парки, где, кстати, дистанция между гуляющими много больше, чем в магазинах и в ломбардах. Власти бодро заявляют, что в парках и у водоемов недисциплинированные граждане устраивают пикники, собираются в стаи, водку пьянствуют. Согласимся: есть такие! Так у нас пьянствовать в парках и раньше было запрещено, костры жечь тоже. Просто полиция должна начать исполнять свою функцию – контролировать ситуацию и составлять протоколы на нарушителей. Но власти решили иначе: проще вообще запретить появляться в парках…

4-миллионный Киев буквально блокирован перекрытием транспортного сообщения, что ежедневно приносит грандиозные неудобства и страдания киевлянам. Что сделала власть, чтобы как-то разрядить ситуацию? Да ничего! Люди выживают и решают собственные проблемы самостоятельно, без содействия властей. На улицах появилась масса велосипедистов, самокатчиков и просто ходунов на дальние расстояния. Вам не кажется, что властям следовало бы максимально поддержать таких людей? Объясните великому спортсмену Кличко, пришедшему во власть: все эти велосипедуны-бегуны-самокатчики попросту повышают свой иммунитет, не занимают место в транспорте, которого нет, не загаживают атмосферу столицы и не перегружают ее дороги. Они – в авангарде борьбы с вирсом. Виталий Кличко должен знать об этом: он ведь внес в собственную декларацию несколько велосипедов. Мэр, а где новые велопарковки для тех, кто добирается на работу велосипедом? Ну хотя бы одна где-нибудь в центре, например во дворе мэрии? Где призывы пересаживаться на велосипеды, где инициативы властей по срочной закупке педального транспорта и сдача его в аренду по символической цене?.. Что вообще сделала власть для облегчения существования населения в период карантина? Оно, конечно, проще запрещать и повышать штрафы. Но тут возникает логичный вопрос: а зачем мне такая власть?

Думаю, только нашим комикам и боксерам при власти следует объяснять, что заточение миллионов людей в четырех стенах на недели, а то и месяцы, совмещенное с раздуванием паники в СМИ – гарантированный способ в перспективе убить тысячи людей – обострением хронических болезней и общим понижением здоровья нации. На фоне 39 умерших от коронавируса – это и будет настоящей пандемей. А ведь сегодня просто идеальное время привить нашему не очень физкультурному населению привычку к здоровому образу жизни. Что сделало Министерство по делам молодежи и спорта? Оно ведь нынче фактически без дела: профессиональный спорт прекратил существование: тренироваться негде, графики подготовки к соревнованиям сорваны – соревнований не будет. Хотелось бы видеть наших спортивных вождей на экранах телевизоров с призывами заняться физкультурой и борьбой с гиподинамией. Вы закрыли спортивные клубы, так организуйте спортивные занятия на открытом воздухе под руководством профспортсменов, под присмотром полиции, если это нужно. Откройте стадионы и парки, собирайте людей на полянах и футбольных полях. Добейтесь дистанции между людьми в два метра и проводите мегатренировки. Гарантирую – желающих будет масса. Привлеките к процессу селебритиз, сделайте это трендом и не прекращайте после завершения непримиримой борьбы с вирусом, который пока ничем не успел напугать. Нет этого! Профильное министерство никак себя не проявило, чиновники спокойно протирают штаны в кабинетах и на удаленке за деньги налогоплательщиков.

Понимаю, для этого нужно напрячься, что-то организовать. Куда проще пугать и запрещать. И попутно разрешить работу ломбардов…

В связи со всем вышеперечисленным хочется задать один вопрос: вы что творите, черти! Кто дал вал полномочия медленно убивать нацию и без должных оснований ограничивать меня в праве на здоровую жизнь, на передвижение, на доступ к паркам и водоемам? Надеюсь, у украинцев хватит здравомыслия достойно оценить ваш сегодняшний административный кураж. Как показывает нынешний карантин, наша власть – зеро! Под словоблудие о заботе про нацию она не делает для этой нации ничего, то есть зеро…



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