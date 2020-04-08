В Черновицкой области коронавирусом заразились три священника

08 апреля 2020 | 08:36

В целом в Черновицкой области за сутки подтверждены 25 новых случаев заболевания.

"Черновицкий лабораторный центр осуществил обработку очередных образцов анализов и сообщил нам только о том, что выявлено 25 новых случаев заражения. В первую очередь речь идет о Черновцы и Хотын, где выявлено по п'ять случаев. Остальные 15 случаев распределяются по различным районам области. Среди вновь выявленных инфицированных на Буковине трое священнослужителей", - рассказал Осачук.

Таким образом, в целом инфицированные коронавирусом 273 жители Черновицкой области.

Председатель Черновицкой ОГА подтвердил информацию о пяти новых случаях выздоровления от коронавирусной инфекции в области. В общем вылечились 16 человек.

Отдельно Осачук сообщил, что одним из источников массового заражения стал похороны в одном из сел Черновицкой области.

"Можем с тревогой говорить о том, что в одном из сел нашей области таким очагом, которое вспыхнуло этой инфекцией, стал велелюднийпохорон. После совместного посещения этой процессии имеем большое количество инфицированных", - отметил Осачук.