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В Киеве клиника репродуктивной медицины продавала детей в Китай
28 апреля 2020 | 10:22
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Из Киева в Китай вывозили младенцев, рожденных в Украине суррогатными матерями. Около 150 детей уже успели вывезти, прежде чем полиция разоблачила преступную группировку. К организации оказались причастны руководители одной из столичных репродуктивных клиник.
Так, за одного ребенка злоумышленники получали около 50 тысяч долларов. Ныне им готовятся объявить о подозрении, а пятерых младенцев, которых готовили к вывозу, передали врачам.
Младенцы некоторое время находились в съемных квартирах Киева. За этими местами больше года следили правоохранители. Новорожденных отсюда продавали в Китай, прикрываясь суррогатным материнством.
"В Китае подыскивались богатые граждане, которые хотели завести детей, но не могли это сделать. Они приезжали сюда, где заключали фиктивные браки с украинскими женщинами", - говорит замминистра МВД Антон Геращенко.
После того, как женщина беременела, с нее брали отказ от ребенка, платили деньги. Только из этой клиники вывезли 150 детей. Подозрение получили директор клиники и по меньшей мере пять ее подопечных.
В клинике вину отрицают, ведь дети выезжали из Украины со своими биологическими родителями, и все законно. А вот в мире законы о суррогатном материнстве ужесточают. К примеру, из Испании в прошлом году после изменения законодательства не могли выехать 70 украинских семей с суррогатными малышами.
После того, как в мире стали более суровые законы, Украина стала "меккой суррогата", - говорит детский омбудсмен Николай Кулеба.
Врачи говорят, что все пятеро деток, которых не успели вывезти из Украины из-за карантина, в удовлетворительном состоянии. Что будет с ними дальше, решать Службе по делам детей.
РБК-Украина
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