Стрельба и поножовщина. Чем знаменит экс-заместитель главы КГГА Слончак

, у которого были отключены фары. В машине находилась Людмила Костенко - депутат Киеврады от фракции "Солидарность" и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, а также Владимир Слончак - заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Правоохранители обычно в таких случаях проверяют документы водителя и отпускают его восвояси, но в этом случае ситуация развивалась совсем по другому сценарию. Слончак, представив Костенко полиции, как свою супругу, видимо, решил показать "копам", кто главный. Он на повышенных тонах начал угрожать им фразами "Вы знаете кто мы?", "От вас и следа не будет".

Все бы ничего, ведь такое довольно часто случается на украинских дорогах, при этом абсолютное большинство инцидентов заминают, но Слончак вышел из машины и начал бросаться на патрульных с кулаками. В результате для одного из полицейских вызвали скорую, и он с травмой уехал в больницу. Что касается Костенко, которая была за рулем, то она проходить тест на алкоголь отказалась, и автомобиль отправили на штрафплощадку.

Как уже упоминалось выше, Слончак - далеко не последний человек в столичной властной иерархии. Он заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, глава набсовета "Киевгорстроя" - чиновник с 15-летним стажем работы в органах местного самоуправления.

Уроженец Василькова Киевской области, Слончак закончил факультет правоведения очень популярного среди чиновников вуза, МАУП. Кроме того, в прошлом году он защитил диссертацию, став кандидатом юридических наук. Согласно официальной биографии, Владимир Слончак с 2005 года работает в секретариате Киевского городского совета, за это время прошел путь от главного специалиста до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевского горсовета.

Пробовал фигурант скандала себя и в политике. В 2015 году Слончак безрезультатно баллотировался на выборах в Киевсовет по 19-му округу Дарницкого района столицы от партии "Блок Петра Порошенка "Солидарность". Наивысшего карьерного взлета чиновник достиг, в декабре 2018 года став заместителем председателя. Буквально накануне его назначения на должность вспыхнул скандал, журналисты опубликовали расследование о том, что чиновники Киевсовета подделали документы, чтобы "протянуть скандальные строительства в обход нового закона".

По информации журналистов к этому был причастен Слончак, который на тот момент занимал должность начальника управления правового обеспечения деятельности в горсовете. Журналисты отмечают, что в день, когда Слончак подписал "абсурдные выводы" в пользу застройщиков, Виталий Кличко подал в Киевсовет проект решения о назначении Слончака заместителем председателя КГГА. Впрочем, помимо резонанса, ничем это дело для свежеиспеченного заместителя Кличко так и не закончилось, как и другой инцидент, произошедший с ним годом ранее.

Дело было так: в апреле 2017 года в Василькове под Киевом якобы произошла перестрелка с участием Слончака и неизвестных. По версии чиновника, на него было совершено вооруженное нападение, во время которого его пырнули ножом. Однако, в полиции озвучили иную версию - глава компании якобы ввязался в конфликт с другим участником дорожного движения, в котором больше пострадал не Слончак, а его оппонент. Более того, именно Слончак был вооружен охотничьим ружьем, а действие разворачивалось не на территории полицейского участка, как заявлял чиновник, а около пожарной части. Сами же "нападавшие" утверждали, что якобы Слончак являлся инициатором "разборок". Как и скандал о возможной подделке документов, история с поножовщиной ничем для Слончака не закончилась.

Совсем другие последствия имело еще одно нападение на чиновника, совершенное осенью прошлого года на столичной Соломенке. Тогда Слончака избили в подъезде дома по ул. Митрополита Липкивского, позже врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Столичные правоохранители открыли уголовное производство по факту случившегося, а бывший заместитель Кличко Илья Сагайдак выдвинул неожиданную версию о том, кто мог быть причастен к избиению.

"Заместитель Кличко Слончак оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сильными побоями. Он был в личном конфликте с Кличко, я знаю изнутри, что доходило до угроз и серьезных ссор" - заявил Сагайдак.

Кроме того, чиновник обратился на своей страничке в Фейсбуке к коллегам с призывом не покрывать заказчика преступления. "Вы, работники КГГА, это хорошо знаете! Когда глава города имеет близкие отношения с мафией - по-другому быть не может. Обращаюсь ко всем сотрудникам КГГА и депутатов Киевсовета: вы же знаете, кто его заказал!" - добавил Сагайдак, непрямо обвинив Кличко в причастности к случившемуся со Слончаком.

Впрочем, кроме Сагайдака никто заявлений по этому поводу так и не сделал, как ничего не было слышно и о расследовании инцидента полицией. Кроме того, Сагайдак, работавший замом главы КГГА по транспорту, со скандалом был уволен из-за обрушения части Шулявского моста, и уволенный подчиненный мог обвинить Кличко в причастности к случившемуся со Слончаком из чувства мести.

В отличие от всех предыдущих инцидентов и скандалов со Слончаком, случившееся вчера точно повлияет на его карьеру. Мэр столицы Виталий Кличко практически сразу отреагировал на инцидент с подчиненным на своей Facebook-странице.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", - написал Кличко.

Столичный мэр сдержал слово, и на следующий день уволил проштрафившегося чиновника, против которого полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. В случае доказательства вины ему грозит до 5 лет заключения.

Конечно, в ситуации с настолько явными доказательствами правонарушения Кличко и не мог поступить по-другому. Но, уволив своего зама, градоначальник Киева сумел еще и попиариться на том, что, мол никого не покрывает, и перед законом все киевляне равны. Судя по всему, глава КГГА продолжает весьма успешно выходить из неприятных ситуаций, при этом зарабатывая на них политические баллы, и история со Слончаком может быть далеко не последней.

ДС