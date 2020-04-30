Ограничение переводов до 5000 гривен: к чему это приведет?

30 апреля 2020 | 09:00

Уже во вторник, 28 апреля, вступит в силу новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". За этим грозным названием скрывается несколько нововведений, которые на практике коснутся практически всех украинцев, которые являются клиентами банков.

Понятие финансового мониторинга, которое вводит закон, это совокупность мер, которая касается "подозрительных" действий с активами, а также отслеживание любой информации о таких действиях или событиях, и об их участниках. То есть, в Украине намерены серьезно ужесточить контроль за тем, какие операции осуществляют жители страны и откуда вообще берут деньги.

В НБУ уверяют, что проблем с дистанционной оплатой коммуналки или другими обычными переводами у граждан не возникнет. Как отметила первый замглавы Нацбанка Катерина Рожкова, теперь будет четкий перечень низкорисковых операций и клиентов. Это оплата коммуналки; зарплатные проекты, стипендии, пенсии; ОСМД; предприятия ЖКХ, интернет-провайдеры; "белый" бизнес, который платит налоги. По этим операциям изменений практически не будет, хотя "ДС" уже писала о возможных подводных камнях закона в этом вопросе.

Так, требования закона, в частности, не распространяются на:

• уплату коммуналки, оплату налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);

• уплату кредита до 30 000 грн;

• оплату товаров и услуг с помощью карты или иного платежного устройства, если перевод сопровождает номер карты, по которому можно идентифицировать плательщика;

• все наличные переводы в пределах Украины до 5 000 грн;

• снятие средств со своего счета.

Собственно, именно ограничение суммы наличных переводов 5 тыс грн вызвало настоящую бурю негодования среди украинцев. Сегодня операции по переводам банки тоже мониторят, но предоставлять документы (например, паспорт) при проведении денежных переводов требуется только для сумм, превышающих 15 тыс грн. Теперь же планку снизят втрое. На практике это означает, что украинцы больше не смогут анонимно (без какой-либо идентификации), к примеру, пополнять чужие счета в платежных терминалах или перебрасывать на карточку более 5 тыс грн.

В НБУ уверяют, что между своими счетами в разных банках украинцы смогут проводить операции на любые суммы. Другие платежи на сумму более 5 тыс грн будут обязаны проводить только после верификации клиента. То есть, банк будет обязан иметь документы (паспортные данные, идентификационный код) клиента, заполненную анкету с указанием доходов, места работы и прочих персональных данных. Все эти данные банк должен хранить, они также будут сопровождать все безналичные переводы. Проще говоря, на любого получателя и отправителя средств будет собираться досье со всеми движениями средств. Так, к примеру, если на счет клиента несколько дней подряд будет приходить по 5 тыс грн "анонимных" переводов, банк сможет заморозить счет клиента - а вдруг таким образом он получает, к примеру, зарплату "в конверте" и не платит с нее налоги? Впрочем, даже если деньги будут неанонимными, то могут возникнуть другие проблемы. Например, если в анкете у клиента указано, что его ежемесячный доход составляет 20 тыс грн, а ему на счет вдруг упало 100 тыс грн, то банк может заблокировать счет до выяснения вопроса происхождения этих средств.

Уже с 28 апреля небанковские терминалы не будут принимать платежи свыше 5 тыс грн. Через банковские же терминалы перечислить более 5 тыс грн можно будет в том случае, если вы идентифицируете себя при помощи платежной карты. В НБУ пока не определись, как именно должна проходить верификация личности клиента. Говорят о различных вариантах: через BankID, квалифицированной электронной подписи, видеотрансляции, дистанционное считывание данных через NFC или платеж на отдельный счет банка с личного счета клиента. Кроме того, говорят даже о том, чтобы разрешить банкам частично отдать идентификацию и верификацию клиентов на аутсорсинг.

Новый закон также обязывает раскрыть владельцев электронных кошельков - так в стране намерены бороться с теневыми операциями. В Нацбанке предлагают, чтобы владельцы таких кошельков дистанционно прислали копии документов, а также сделали свое фото с личными документами.

По словам Рожковой, закон хоть и вступит в силу 28 апреля, но дает еще три месяца на принятие необходимых нормативных актов. Поэтому до конца апреля в НБУ обещают утвердить новое положение о финмониторинге для банков, а для других учреждений такой же документ должны разработать до конца июня. В НБУ подчеркивают, что всем участникам рынка дадут время для настраивания необходимых процессов. Тем более, что подобные ужесточения - нормальная практика в странах ЕС, а ведь именно с законодательством Евросоюза и гармонизирован новый закон.

Сегодня в банках затрудняются ответить на вопрос, как система финмониторинга будет работать на практике. Отследить все платежи свыше 5 тыс грн - задача вовсе не из простых, у небольших финучреждений попросту нет инструментов, чтобы вести досье на всех клиентов и просчитывать, не отмывают ли получатели переводов деньги. Так что проверять, скорее всего, будут выборочно. Впрочем, украинцы уже говорят о том. что намерены отказываться от банковских услуг и возвращаться к старому-доброму "черному налу". Ведь новый закон дает банкам множество оснований для проверки операций, совершенных клиентами, а доказывать легальность происхождения поступивших на счет средств многие украинцы вряд ли захотят. Тем более, что за невыполнение закона финучреждениям грозят крупные штрафы, так что они скорее предпочтут потерять клиента, чем заплатить кругленькую сумму за то, что не проверили, откуда на счет клиента поступили средства.

ДС