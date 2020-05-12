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НАБУ закрыло дело против "решалова" Грымчака
12 мая 2020 | 10:59
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Грымчак сообщил, что дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Грымчак отметил, что дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.
"Поскольку сегодня день добрых новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления", - написал он.
Он пообещал опубликовать отчет чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов.
Напомним, Грымчак фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он с помощником якобы за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда. В прошлом году их задержали.
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