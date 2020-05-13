Украинские полицейские избили оператора майнинг-фермы и добывали биткоины на изъятом оборудовании

13 мая 2020 | 08:59

Сотрудники украинского Государственного бюро расследований (ГБР) обнаружили, что полицейские занимались майнингом биткоинов на ранее конфискованном оборудовании. Об этом сообщает издание «Преступности.нет» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В марте полицейские Николаевской области изъяли около 500 ASIC-майнеров и компьютеры на одной из заброшенных сельскохозяйственных ферм.

Позже полицейские стали вымогать от администратора майнинг-фермы $30 тысяч, чтобы «решить этот вопрос без суда», указывает издание, а также потребовали предоставить пароль от биткоин-кошелька для получения доступа к криптовалюте. После отказа мужчину избивали до тех пор, пока не получили информацию.

Впоследствии пострадавший оказался в больнице, сотрудники медучереждения обратились к ГБР.

Ведомство открыло уголовное производство и провело обыски, в результате которых обнаружило у одного из подозреваемых полицейских изъятое оборудование, с помощью которого правоохранители майнили криптовалюту.