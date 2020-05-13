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Украинские полицейские избили оператора майнинг-фермы и добывали биткоины на изъятом оборудовании

13 мая 2020 | 08:59

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Сотрудники украинского Государственного бюро расследований (ГБР) обнаружили, что полицейские занимались майнингом биткоинов на ранее конфискованном оборудовании. Об этом сообщает издание «Преступности.нет» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.


В марте полицейские Николаевской области изъяли около 500 ASIC-майнеров и компьютеры на одной из заброшенных сельскохозяйственных ферм.
 
Позже полицейские стали вымогать от администратора майнинг-фермы $30 тысяч, чтобы «решить этот вопрос без суда», указывает издание, а также потребовали предоставить пароль от биткоин-кошелька для получения доступа к криптовалюте. После отказа мужчину избивали до тех пор, пока не получили информацию.
 
Впоследствии пострадавший оказался в больнице, сотрудники медучереждения обратились к ГБР. 
 
Ведомство открыло уголовное производство и провело обыски, в результате которых обнаружило у одного из подозреваемых полицейских изъятое оборудование, с помощью которого правоохранители майнили криптовалюту.
 
Ранее в Украине задержали киберполицейского, подозреваемого в вымогательстве взятки в криптовалюте.


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