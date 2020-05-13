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Рада не дала Нацгвардии права задерживать нарушителей и досматривать граждан
13 мая 2020 | 17:40
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Парламент Украины на внеочередном заседании провалил законопроект, который разрешает Национальной гвардии Украины проверять личные вещи граждан, а также выписывать протоколы. Этот закон мог бы нормировать деятельность Нацгвардии по опыту Европы.
Законопроектом, в частности, предлагалось разрешить нацгвардейцам проверять личные вещи граждан и выписывать протоколы о нарушениях законодательства. По документы Нацгвардейцы могли бы получить право:
Сейчас Нацгвардия наделена правом проводить личный досмотр и досмотр вещей, изымать вещи и документы, являющиеся орудием или объектом правонарушения, но не в состоянии это реализовать, поскольку не является соответствующими субъектом, который наделен такими полномочиями. Законопроект мог бы разрешить военным пользоваться этим правом.
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