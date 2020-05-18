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У Газпрома все плохо
18 мая 2020 | 08:44
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По итогам первого квартала компания, имеющая монопольное право на экспорт российского трубопроводного газа, получила 306 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, посчитал «Интерфакс» на основе данных по чистым активам «Газпрома».
Эта цифра учитывает результаты только головной компании группы «Газпром», в отличие от стандартов МСФО, которые включают прибыль и убытки дочерних предприятий.
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